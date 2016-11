Polisen varnar: Glashalt på vägarna

Flera trafikolyckor har inträffat under torsdagskvällen och på flera håll varnas för halka.

Polisen i Södermanland uppmanar bilister att ta det lugnt på vägarna.

– Det är halt därute och jag vi har haft många avåkningar nu på kort tid, säger Roland Lindkvist vid polisen i Södermanland.

– Hittills känner jag inte till att någon av olyckorna ska ha fått allvarliga konsekvenser, men det är värt att varna för att det är halt där ute.

Han säger att larmen om olyckor kommer från flera håll och även på stora vägar som E4:an är det halt, enligt polisen.

– Jag har fått rapporter från patruller som är ute och de berättar att de nästan höll på att ramla på ändan när de klev ur bilen, säger Roland Lindkvist.

Även från Sveriges södra delar rapporteras det in ett flertal trafikolyckor under kvällen. SMHI har också utfärdat klass 1-varningar för snöfall under natten mot fredag som väntas innebära halt väglag.

Varningarna är utfärdade i Västra Götaland, Kronoberg och Jönköpings län.

På Orust vittnar polisen också om halt väglag efter att en bil kört av vägen och voltat in i en trädgård vid 19.17. Föraren ska enligt de första uppgifterna ha klarat sig utan allvarliga skador.

Vid 20.30-tiden rapporteras en trafikolycka från länsgränsen mellan Östergötland och Jönköpings län. En bil ska där ha kört av vägen, in i skogen och hamnat på taket, enligt polisen. SOS Alarm rapporterar att det på platsen är mycket halt.