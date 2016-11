FN-larmet: IS kan ha mördat hundratals

De 1 600 personerna som förts bort av IS har tagits till staden Tal Afar väster om Mosul.

– Det verkar vara en medveten strategi från IS sida att använda civila som mänskliga sköldar. Man befolkar områdena omkring sig med civila för att försvåra militäroperationen (mot IS), säger Ravina Shamdasani, FN:s talesperson för mänskliga rättigheter. Enligt Shamdasani avrättas de civila som inte lyder IS.

Barn strider

I takt med att IS förflyttar sig i och omkring Mosul kommer fortsatta rapporter om massakrer. I samband med tillbakadragandet från staden Kokjali öster om Mosul befaras 180 tidigare regeringsanställda ha mördats av terrorgruppen, enligt FN som hänvisar till "trovärdiga" källor. Dessutom ska IS ha dödat 50 av sina egna anhängare för påstådd desertering. Inne i Mosul kan så många som 200 personer ha dödats i en massaker.

– Det är inte helt nytt att de dödar sina egna, men det passar in i mönstret för hur de agerat sedan militäroperationen för att ta över Mosul inleddes, de verkar mer paranoida nu än tidigare, säger Ravina Shamdasani.

Enligt rapporter till FN har IS via högtalare och genom dörrknackning krävt att människor i Mosul lämnar över sina söner från ungefär nio års ålder och uppåt. Barn används av IS både som självmordsbombare och för att delta i strid.

– När städerna återtas av irakiska styrkor är det viktigt att understryka att barnen inte ska behandlas som vuxna, utan enligt internationell humanitär lag, säger Ravina Shamdasani.

Har intagit nya områden

Soldaterna från Iraks antiterrorstyrkor har hissat den irakiska flaggan i områdena Malayeen, Samah, Khadra, Karkukli, Quds och Karama i Mosul, enligt ett militäruttalande. I samband med framryckningen led IS "kraftiga förluster", meddelar man, enligt nyhetsbyrån Reuters.

I Shirqat, söder om den nordirakiska miljonstaden, har Islamiska staten (IS) tagit över en moské och flera andra byggnader, enligt den lokala polisen. Sju soldater och medlemmar i en shiitisk milisgrupp dödades i samband med attacken, rapporterar Reuters. Shirqat var tidigare kontrollerat av IS, men togs tillbaka av regeringsarmén i september.

IS hårt pressad

IS är hårt pressad

IS är hårt pressad av den pågående offensiven mot Mosul, gruppens sista stora fäste i Irak. Sedan 17 oktober, då insatsen påbörjades, har IS genomfört flera attacker mot byar och städer i omgivningarna, något många bedömare tror är att sätt att tvinga regeringsstyrkorna att fokusera sin kraft och uppmärksamhet på annat än återtagandet av Mosul.