Bildbeviset: Så gör sig IS redo för striden

En som med risk för sitt liv rapporterar om IS skräckregim är bloggaren Mosul Eye.

Terrorsekten IS bygger barrikader av cement, bråte och sand i Mosul för att hindra irakiska arméns framryckning.

Irakiska armén möter allt kraftigare motstånd på sin väg in i Mosul. På satellitbilder som den amerikanska säkerhetsfirman Stratfor släppte under lördagen syns hur IS sätter upp barrikader av cement, sand och bråte för att blockera infartsvägarna till stadens centrum, skriver nyhetsbyrån AP.

Bilderna, tagna i måndags, visar också hur terroristerna har sprängt byggnader i närheten av stadens flygplats och en militärbas på Tigris-flodens västra strand. Allt för att de framryckande irakiska soldaterna inte ska ha någonstans att gömma sig, skriver Stratfor, enligt AP. LÄS OCKSÅ PLUS Ledde terrorsekten – nu är de själva döda

Sju specialsoldater dödade

De irakiska styrkorna möter allt starkare motstånd. I fredags ska minst sju soldater ur en irakisk specialstyrka ha dödats när de försökte komma närmare stadens centrum. Gatustriderna beskrivs som de häftigaste sedan irakiska arméns offensiv inleddes för tre veckor sedan. Under lördagsmorgonen har båda sidorna fortsatt att beskjuta varandra med granater och automatvapen, främst i stadsdelen al-Bakr. Irakiska soldater håller också att kontrollera byggnaderna i stadens östra delar därifrån IS-terroristerna fördrivits under fredagen.

Bilbomb dödade 18 på flykt från IS

I skuggan av striderna fortsätter civilbefolkningens lidande. Minst 18 människor har dödats i norra i Irak, i samband med en attack mot en kolonn med människor på flykt från terrorgruppen IS, enligt polisen. Två vägbomber detonerade när en lastbil med personer från Hawija söder om Mosul var på väg till staden Al Alam, nära floden Tigris.

17 av de döda kom från familjer som tvingats fly, enligt polisen. Även en polis som färdades i en egen bil dödades i attacken, uppger nyhetsbyrån TT.

Uppgifterna om livet i själva staden är knapphändiga.

Bloggaren riskerar sitt liv

En som med risk för sitt liv rapporterar därifrån är historikern och bloggaren Mosul Eye. Han har över 115 000 följare på sin Facebook och flera internationella medier har skrivit om honom.

För några timmar la han upp en dikt på sin sida på Facebook:

"O, Gud. Jag känner mig maktlös. Ingenting verkar kunna lugna mig. Ingenting ger mig frid. Gud, jag ber dig. Ta hand om mitt barn. Rädda min Mosul för mig".

I en tidigare intervju med norska tidningen VG har han förklarat varför han måste hålla sin identitet hemlig.

– Om IS upptäcker mig kommer de att anklaga mig för spionage och svek och jag kommer att bli dödad, sa personen på VG.

På sociala medier hedrar bloggaren personer som IS dödat anklagade för att vara just spioner. LÄS OCKSÅ PLUS Därför vågar inte USA stoppa slakten

"Mosul har offrat mycket"

Bedömare tror att mannen verkligen finns i Mosul med tanke på hans detaljerade kunskaper om staden. Senaste bloggposten från i går fredag försöker besvara frågan "varför Mosulborna inte revolterar mot IS".

Bloggarens svar är att tystnaden är bästa beviset på motståndet. Det är ett sätt för staden med en "rik islamisk tradition" att visa sitt avståndstagande mot IS.

"Mosul har offrat mycket. IS har mördats hundratals av dess invånare, må gud förbarma sig över dem, men revolutionens fackla har tänts och ingenting kommer att släcka den", skriver Mosul Eye.

Hen lägger till:

"Vi ska bygga ett operahus, vi ska starta musik- och balettskolor och vi ska bjuda in världens bästa musiker att spela sina symfonier där", skriver bloggaren.