Styrkor på väg mot IS ”huvudstad”

– Den stora striden för att befria (al-)Raqqa och dess omgivningar har påbörjats, säger Jihan Sheikh Ahmed, talesperson för SDF, på en presskonferens i Ain Issa omkring fem mil norr om IS-fästet, enligt nyhetsbyrån AFP.

Operationen har fått namnet "Eufrats vrede" och sker enligt SDF med stöd av USA, som kommer att bistå med flygunderstöd. Sammanlagt deltar omkring 30 000 soldater i insatsen, säger SDF.

Striderna inte inledda än

Själva striden har inte inletts än, enligt Rami Abdel Rahman på det brittiskbaserade oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR).

– Ingen rör sig, inga strider har påbörjats än. Nu har de börjat med logistiska förberedelser, säger han till TT.

Rami Abdel Rahman lägger till att SOHR fått rapporter om att det är "som vanligt" inne i al-Raqqa för tillfället. På söndagen eller måndagen tros offensiven börja på riktigt och allt är förberett för att inleda ett försök att återta al-Raqqa inom ett par timmar, säger han.

Vad ett återtagande av IS-fästet skulle innebära vill han inte uttala sig om.

– Vi får se, det går inte att svara på innan de gått in.

Ingen roll för Turkiet

Turkiet, som stödjer andra rebellgrupper i norra Syrien, har tidigare meddelat att man på något sätt kommer att delta i insatsen för att inta al-Raqqa.

Det är dock inte aktuellt, hävdar SDF, som säger sig ha stämt av saken med USA.

– Vi har kommit överens med den (USA-ledda) internationella koalitionen om att det inte kommer att finnas någon roll för Turkiet eller dess allierade väpnade grupper i insatsen", säger Talal Sello från SDF till AFP.

SDF består av flera grupperingar. En av de största är den kurdiska YPG-milisen, som Turkiet anser vara en terroristgrupp. I augusti inledde turkiska militären en insats i Syrien, mot både IS och kurdiska styrkor.

Även i Irak är IS hårt pressat. Sedan mitten på oktober pågår en Bagdadledd insats för att ta tillbaka Mosul från terrorgruppen. IS tog över den nordirakiska miljonstaden sommaren 2014.