Kinberg Batra besöker ökänt flykingläger

I dag inleder Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra ett två dagar långt besök i Greklands huvudstad Aten. Resans fokus ligger på flyktingpolitik och innehåller ett besök på det omtalade flyktinglägret Hellenikon, beläget bara sju kilometer från Atens centrum. På hemmaplan har Moderaterna under lång tid krävt en paus i det svenska flyktingmottagandet. Samtidigt har man, precis som regeringen, krävt att andra EU-länder ska göra mer för att hjälpa till med mottagandet.

– EU är i kris och har stora problem. Ekonomin är ett och där har Grekland en lång väg kvar ur de senaste årens kris. Men flyktingkrisen fortsätter att ställa stora krav. Man är naiv om man tror krisen är över och vi är långt ifrån en fungerande europeisk lösning. Här spelar Grekland en viktig roll, inte minst på grund av sitt geografiska läge. Här avgörs mycket om resten av EU kan, eller inte kan, ta emot de som kommer över Medelhavet eller landsvägen, säger Anna Kinberg Batra.

Besöker ökänt flyktingläger

Grekland har under lång tid var ett av de länder som flyktingar anländer till via farliga båtresor över Medelhavet. I stort sett alla av dem har som mål att bege sig vidare, till mellersta och norra Europa. Efter att de anlänt från Turkiet till den grekiska övärlden har just Aten varit nästa mål på resan vidare in i den Europeiska unionen.

Men sedan Makedonien i praktiken har stängt sin gräns, endast ett fåtal släpps in, är rutten via Grekland stängd. Det har inneburit att en mängd människor på väg norrut fastnat i Aten, och många har hamnat i flyktinglägret Hellenikon. Efter att EU slutit ett avtal med Turkiet riskerar många av dem att skickas tillbaka över den turkiska gränsen.

Området Hellenikon, beläget precis vid Egeiska havet, är en slitet gammal flygplats, som lades ned några år före OS i Aten 2004. Under de olympiska spelen byggdes här flera idrottsarenor. Men sedan dess har området fått förfalla och det har varit oklart vad som ska hända med det.

”Viktigt att uppleva situationen på plats”

Just nu används det som flyktingläger, där många av de boende är afghaner som fastnat på sin resa vidare in i Europa.

– Jag tycker det är viktigt att uppleva situationen på plats och se hur flyktingmottagandet fungerar. Det ger en förståelse som man inte kan läsa sig till, säger Anna Kinberg Batra.

Under sin vistelse i Aten ska hon också träffa Kyriakos Mitsotakis, partiledare för högerpartiet Ny Demokrati. Hans parti leder just nu stort i opinonsundersökningar över vänsterpartiet Syriza, som i dag har regeringsmakten.

– Jag vill bygga internationella relationer för att kunna samarbeta i regeringsställning, och jag hoppas Mitsotakis leder nästa grekiska regering, säger Kinberg Batra.

Dessutom ska M-ledaren träffa företrädare för Frontex, EU:s gemensamma byrå för gränskontroll. Utöver flyktingfrågan handlar besöket om ekonomi. Kinberg Batra träffar även företrädare för landets centralbank.

– Det är intressant att få en djupare förståelse för Greklands ekonomiska situation. Här har det blivit ett normaltillstånd att det är akut ekonomisk kris, säger M-ledaren.

Grekland är sedan flera år svårt sargat av den ekonomiska kris som tog fart i och med den globala finanskrisen som tog fart 2007-2008. Landet dras med stora skuldproblem och har EU:s högsta arbetslöshet, enligt Eurostat ligger den på drygt 23 procent.