Clintons sista drag: Tre världsstjärnor

Även Bossen himself – Bruce Springsten – kommer att uppträda på historiska Independence Mall.

Efter att ha flugit landet runt ett par varv och kampanjat avslutar Hillary Clinton i natt med ett stormöte i Philadelphia, för att sedan hålla ett allra sista tal i North Carolina.

I Philadelphia tar hon med sig familjen, maken Bill och dottern Chelsea, och hon har också med sig två av sina hårdast arbetande kampanjmedarbetare: president Barack Obama och rikets första dam Michelle Obama. LÄS OCKSÅ PLUS Clintons och Trumps – inte så bittra fiender

Symbolisk plats

Som om inte det vore nog ställer också artisten Jon Bon Jovi, som också kampanjat för Hillary Clinton de senaste veckorna, upp och uppträder. Och bara någon dag innan jättemötet äger rum meddelade även Bossen från New Jersey, Bruce Springsteen, att också han kommer att sjunga.

”Clinton kommer att be sina väljare att skapa historia på tisdag genom att välja henne som president så att hon kan fortsätta kämpa för Amerikas ideal, som framgång, inkludering, jämställdhet och styrka som våra förfäder skrev in i vår konstitution här 1787”, skriver Clintonkampanjen i ett uttalande om Philadelphiaevenemanget.

Platsen är symbolisk och troligtvis noga utvald. Här finns minnesmärket för Pennsylvaniabor som dog under andra världskriget, och här finns även den ultimata symbolen för amerikansk självständighet: frihetsklockan, Liberty bell. En gåva från London 1752 som användes för att samla lagstiftare och politiker till beslutande möten och som också ringde när självständighetsdeklarationen för USA slogs fast den 8 juli 1776. LÄS OCKSÅ PLUS 3 galna (men möjliga) valresultat

Rekord i förtidsröster

Även president Obama kommer att tala, enligt uppgift kommer de båda att ta upp ”hur Donald Trumps farliga och splittrande åsikter gör honom okvalificerad, olämplig och ovärdig att leda nationen”.

Både Clinton och Obama hoppas på att fler än någonsin i USA ska gå och rösta under tisdagen, och än så länge kan de hålla hoppet uppe, förtidsröstandet har nämligen slagit rekord i flera delstater.

Efter Philadelphiamötet åker Hillary Clinton till Raleigh i North Carolina där hon håller ett allra sista midnattstal – dessutom med Lady Gaga som sent avslöjad gästartist.

Sedan är det den 8 november i USA, och Hillary Clinton håller sin valvaka i konventcentret Jacob K. Javits i centrala New York. Däremot blir det inga fyrverkerier över Hudsonfloden som planerat. De har kampanjen just ställt in, skriver flera medier.