Skulle köra om – kolliderade med lastbil

En man i 30-årsåldern skadades vid en trafikolycka i Strängnäs.

Han tappade kontrollen över sin bil och sladdade in i ett vajerräcke. Mannens bil studsade tillbaka in i vägbanan – rakt in en lastbil.

– Han skulle köra om och for åt helsike, säger polisens vakthavande befäl Anette Wilhelmsson.