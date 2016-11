Gränskontrollerna fortsätter

Beslutet togs i dag vid ett extra regeringssammanträde.

Beskedet kommer i samband med att EU:s ministerråd väntas ge klartecken för en tre månaders förlängning. De länder som berörs av EU:s klartecken är Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Norge. De svenska gränskontrollerna utförs vid Öresundsbron och i hamnarna i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Göteborg. De infördes förra hösten i samband med flyktingkrisen och förlängdes i maj. Den förlängningen gällde till och med i dag och förlängs alltså nu.

Omkring 400 000 personer i snitt i veckan bedöms passera de gränsövergångarna, varav 40–95 procent kontrolleras. Under augusti, september och oktober avvisades 425 personer. Under samma period ansökte 78 personer om asyl i samband med passkontrollen. Det kan jämföras med att 5 411 personer ansökte asyl i Sverige som helhet under samma månader.

Gränskontrollerna vid Öresundsbron har fått kritik för att de tillsammans med id-kontrollerna på den danska sidan skapar förseningar för pendlarna. I förra veckan beslutade regeringen att förlänga id-kontrollerna i tre månader till.