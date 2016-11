IS–skräcken: Bli dödad av en kvinna

– De blir rädda bara av att höra våra röster, säger soldaten Kaziwar som krigat mot IS i fem år till New York Times.

Det var i mitten på oktober som irakiska arméstyrkor, tillsammans med kurdiska peshmerga och understödda av den USA-ledda koalitionen, inledde en militäroffensiv för att återta den irakiska Mosul från IS.

LÄS OCKSÅ Unika bilder: följ med till fronten

Mosul har kontrollerats av IS sedan sommaren 2014. I fredags tog sig specialstyrkorna djupare in i Mosul, trots hårt motstånd från IS-anhängare, som använder civila som sköldar och har genomfört massmord både på civila och påstådda desertörer ur de egna leden.

I striderna, som har nu pågått i drygt en månad, deltar även hundratals kvinnor från den kurdiska millisen Women’s Protection Units (YPJ).

Gruppen består av såväl unga studenter som hemmafruar som lämnat allt för att bege sig till fronten. LÄS OCKSÅ ”Skjuter hellre mig själv än blir fånge”

Hämnas för alla kvinnor

För 23-åriga Kaziwar, som stridit mot IS i fem år, är soldatyrket ett sätt att hämnas för alla kvinnor terrorgruppen skadat.

– Vi är med för att hämnas alla de kvinnor som kidnappades i Sinjar och såldes som sexslavar, säger Kaziwar i intervjun med New York Times, och syftar på IS angrepp mot staden i nordvästra Irak 2014.

Flickor och kvinnor ska enligt uppgifter vara till salu till högstbjudande på speciella slavmarknader, där de de yngsta uppges vara 7-9 år gamla.

Många kvinnor skadar sig själva eller begår självmord för att slippa bli sålda och utsättas för upprepade våldtäkter av såväl säljare som köpare. LÄS OCKSÅ PLUS Trumps plan – så ska han förinta IS

”Blir rädda bara av vår röst”

Ungefär 3 200 kvinnor från minoritetsgruppen yazidier som är hemmahörande i Sinjar är fortfarande fängslade av IS, som under lång tid har försökt att utrota hela folkgruppen på 400 000 personer genom mord, sexslaveri och tortyr.

FN har beskrivit terrorgruppens brutalitet mot folkgruppen som krigsbrott, krigsförbrytelser och folkmord.

Kaziwar har under sina år av strider mot IS sett många av sina medsystrar duka under, men säger ändå att det bästa med att vara en kvinnlig soldat är att IS känner skam över att bli dödade av dem.

Detta då det av terrorgruppen uppfattas som ”haram” – förbjudet.

– De blir därför rädda bara av att höra våra röster. Varje gång vi är vid fronten och ska gå till attack ger vi ifrån oss stridsvrål när vi rör oss framåt. LÄS OCKSÅ Hon strider mot IS: ”Skjuter hellre mig själv än blir fånge”

”De ser ned på oss”

Även Rojda Felat, befälhavare i YPJ, säger att hon och de andra kvinnorna är stolta över att bryta den stereotypa bilden av vad kvinnor är kapabla till.

– Vi kämpar för att hålla våra mödrar och systrar säkra och våra segrar skapar historia. Folk ser ofta nedlåtande på kvinnor när det kommer till militära frågor då det anses alltför känsligt, och att vi inte skulle kunna bära kniv eller pistol. Men ni ser ju själva hur vi kan använda maskingevär, granatkastare och genomföra en minröjning.

Även soldaten Shireen säger att en av de bästa sakerna med hennes jobb är att se de befriade kvinnors lycka efter en fritagning.

– Jag blir galen att se kvinnor i niqab och så glad när de tar av sig dem då det visar att de inte längre är i IS våld, säger Shireen.

SE OCKSÅ Sju saker du bör känna till om IS