Obama: Trump står bakom Nato

NEW YORK. Under en presskonferens försäkrade Barack Obama att USA kommer stå bakom försvarspakten Nato under Trumps styre.

Han uppger att allierade inte ska känna oro.

– I mitt samtal med den nyvalde presidenten uttryckte han ett starkt intresse att behålla våra viktiga strategiska relationer, säger Obama.

