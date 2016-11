God morgon! Det här hände medan du sov

Man skjuten till döds i Malmö

Polisen larmades under kvällen om en skottlossning på Köpmansgatan i Malmö.

En man i 30-årsåldern har blivit skjuten. När han fördes till sjukhus uppstod tumult.

– Nu har jag hört med akuten och kan bekräfta att han är avliden. Hans anhöriga är underrättade, säger Louise Ercolino vid Region Skånes pressjour.

Donald Trump och Barack Obama träffas i Vita Huset. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Obama: Trump står bakom Nato

NEW YORK. Under en presskonferens försäkrade Barack Obama att USA kommer stå bakom försvarspakten Nato under Trumps styre.

Han uppger att allierade inte ska känna oro.

– I mitt samtal med den nyvalde presidenten uttryckte han ett starkt intresse att behålla våra viktiga strategiska relationer, säger Obama.

Källa: Rudy Giuliani blir utrikesminister

Ung kvinna misstänkt våldtagen

En kvinna i 20-årsåldern misstänks ha blivit våldtagen utanför Lund. Händelsen har inträffat någon gång under måndagskvällen. Polisen är mycket förtegen vad häller omständigheterna.

– Jag kan bekräfta att det har hänt, säger Mats Persson, inre befäl vid polisen i Lund.

Bålstabor oroliga efter misstänkt terrorman

BÅLSTA. En man, skäligen misstänkt för förberedelse till terroristbrott, greps i söndags kväll i Uppsala län. Mannen misstänks ha förberett brotten i Bålsta bland flera orter.

Polis och åklagare är mycket förtegna om ärendet.

– Det känns obehagligt, säger Bålstabon Linnea, 21.

USA anklagas för tortyr i Afghanistan

Den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) anklagar i en ny rapport USA för krigsbrott under kriget i Afghanistan.

Enligt ICC har amerikanska trupper torterat fångar under flera år och även CIA har missbehandlat fångar i hemliga arrestlokaler i Polen, Litauen och Rumänien.

Tvillingarna Samuel och Ronan föddes när klockan ställde om till vintertid. Här med föräldrarna Seth och Emily Peterson. Foto: Cape Cod Healthcare/Facebook.

Tvillingarna föddes när klockan drogs tillbaka – vem är äldst?

Tekniskt sett är Samuel äldst.

Men när tvillingbrorsan Ronan tittade ut hade klockan dragits tillbaka en timme.

Nu är han – på pappret – 29 minuter äldre än sin storebror.

