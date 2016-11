SMHI varnar för plötslig ishalka

Nu blir det halka i väst.

Under morgonen drar ett regn in över Jämtlands län och Dalarnas län, och det kommer under dagen att frysa till. Därför klass 1-varnar nu SMHI för plötslig ishalka i länen.

– Vägytorna är fortfarande kalla och då kommer det frysa till när regnet hamnar på vägbanorna, säger Marie Staerk, metorolog på SMHI.

”Tänk på avstånden”

SMHI uppmanar därför trafikanter att vara extra vaksamma och försiktiga i trafiken.

Och låta resan ta tid.

– Det kommer bli halt, tänk på att hålla avståndet i trafiken, säger hon.

Dessutom klass 1-varnar SMHI för hård vind med snödrev eller nederbörd i Lapplandsfjällen. Där kan det blåsa så mycket som 14-18 m/s i kombination med snöfall under de närmaste 12 timmarna.