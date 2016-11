E4 avstängd efter lastbilskrock

Olyckan har inträffat på E4 mellan trafikplats Örkelljunga och trafikplats Skånes Fagerhult vid klockan 21. Polisen konstaterar på sin webbplats att en lastbil har blivit rammad av en annan lastbil. Den påkörda lastbilen hade gurkor och bananer i lasten som nu ligger utspridda på vägen.

Det är i nuläget oklart om någon person blivit skadad och när trafiken kan flyta som normalt igen men Trafikverket uppger att det bör ske någon gång under under natten. Trafiken leds om via väg 1840 via Åsljunga.