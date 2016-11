Djursmugglare använder Facebook för att sälja elfenben

Det avslöjar utredare vid Wildlife Justice Commission (WJC) som under ett år infiltrerat verksamheten i den vietnamesiska staden Nhi Khe, skriver The Guardian.

– Det är djurhandel i industriell skala, säger Olivia Swaak-Goldman, ordförande i Wildlife Justice Commission.

Kommissionens utredare har besökt den lilla byn Nhi Khe i Vietnam och fem gånger under ett år infiltrerat den organiserade djurhandeln som pågår därifrån.

Hundratals djuroffer

Organisationen har även observerat hur djurhandeln tar fart på sociala medier. Via privata, hemliga Facebookgrupper säljer smugglarna främst elfenben, men också noshörningshorn och tigerdelar. Elfenben från 907 elefanter och djurdelar från 225 tigrar samt 579 noshörningar är några siffror som WJC presenterar.

– Sociala medier erbjuder en handelsplats mot världen, säger Swaak-Goldman till The Guardian.

Köparna måste först godkännas in i de hemliga grupperna men sedan är vägen öppen för att chatta direkt med säljare. Betalningen sker oftast via applikationen WeChat Wallet som är populär i Kina, skriver The Guardian. WJC har hittills upptäckt illegal djurhandel från Nhi Khe till ett värde av 53 miljoner dollar, motsvarande nästan en halv miljard kronor.

Facebook vägrar agera

När WJC konfronterade Facebook om detta svarade sociala medier-jätten:

”Facebook tillåter inte försäljning eller handel med utrotningshotade djur och tvekar inte att ta bort innehåll som strider mot våra regler när det rapporteras till oss”.

Swaak-Goldman menar att Facebook måste gå längre och stänga ner djurhandlares konton. WJC säger att även Vietnam, vars regering fått ta del av allt bevismaterial som organisationen anskaffat, kan göra mer för att stoppa djurhandeln. Därför kommer WJC på måndag och tisdag att presentera offentligt presentera sina resultat av rapporten.