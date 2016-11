Polisen rubricerar händelsen som en misstänkt smitning.

Vid 19-tiden på tisdagskvällen satt flera poliser i en civil polisbil i centrala Stockholm, i närheten av Drottninggatan. Plötsligt ska ett annat fordon kört in i polisbilen.

– Han körde på en parkerad civil polisbil, stannade och tittade på dem, sedan bara fortsatte han därifrån, säger en källa till Aftonbladet.

Enligt polisens händelserapport stannades mannen några hundra meter från platsen.

– Man ska ha fått ett 1,5 meter långt skrapmärke på bilen. Efter det har man stoppat bilen som körde iväg och rapporterat killen, säger Peter Klavebäck, förundersökningsledare vid Norrmalmspolisen i Stockholm.

Anmälan upprättad

Poliserna på plats ska ha upprättat en anmälan rörande smitning.

Enligt Aftonbladets uppgiftslämnare är den misstänkte Ian Wachtmeister – som också medger incidenten. Men 83-åringen menar att det aldrig rört sig om någon smitning.

– Det var en ganska dråplig situation, en skråma på en polisbil som var flera millimeter lång. Och med anledning av detta ställdes jag upp av fyra poliser som skulle konstatera hur full jag var. Jag förseslog att de kunde kalibrera sin spritmätare på mig för jag kunde garantera att jag hade 0,0 promille, säger Wachtmeister till Aftonbladet.

Men polisen beskriver det som en smitningsolycka?

– Äh, det är skitprat. Usch, jag orkar inte. Det var inte vad de sa till mig, de sa att de skulle titta på skadorna på bilarna. Det är ingen smitningsolycka, tror du jag sysslar med sånt?

Nu misstänks du ändå för smitning?

– Nej, det misstänks jag inte för.

Jo, polisen har upprättat en anmälan om detta.

– Jaha, de kan upprätta vad de vill, för det är bara löjligt.

Var trångt på gatan

Enligt Ian Wachtmeister ska det ha varit snöigt och trångt på gatan och polisbilen stod parkerad nära en korsning. Efter att han repat den skulle han bara köra fram för att parkera.

– Sedan stod jag där en timme och under tiden hann jag gudskelov med att göra diverse affärssamtal. Jag snackade med de där poliserna men det fanns ingen misstänksamhet mot mig, om någon nu försöker efterhandskonstruera någonting.

Enligt Peter Klavebäck vid Norrmalmspolisen kommer Wachtmeister höras av polis.

– Någon utredare kommer att få det här och så får de kalla den misstänkte till förhör.

Ian Wachtmeister uppger att han inte tänker medge någon smitning.

– Jag har blivit anklagad för mycket, så det här är det enda som återstår, det kan bli ganska kul. Men jag gör inte sånt.

– Ok, that's my statement. Tuta och kör, blås upp det ordentligt, avslutar Ian Wachtmeister.