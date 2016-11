”Fejknyheter var mer populära än riktiga i valrörelsen”

Trumps lögn: ”Mina förfäder är från Karlstad”

Donald Trump ville hellre ha svenskt än tyskt ursprung. I sin självbiografi "Trump: The art of the deal" från 1987 hävdade han att hans farfar kom från Karlstad – i stället för den tyska staden Kallstadt. Han påstod också att han bjudits in för att träffa ”den svenske presidenten”.