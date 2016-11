Tafsade tjej i skrevet på festival – döms

Ökat antal anmälningar om sexofredande på We are Sthlm

Många sexuella ofredanden rapporteras i samband med årets We are Sthlm. Tolv nya fall anmäldes under lördagen, under ungdomsfestivalens sista kväll. Totalt har polisen fått in 51 anmälningar om sexuellt ofredande. Det är mer än en fördubbling jämfört med i fjol, vilket polisen och arrangörerna delvis tror beror på att fler anmäler brott. – Det finns en nolltolerans bland ungdomarna själva, säger evenemangschef Roger Ticoalu som märkt av en attitydförändring.