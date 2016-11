Delmon Haffos chef: "Vi ger dem en pungspark"

För några dagar sedan la hans chef Per Nilsson ut en bild på sig själv på Facebook med texten "When they go low, we kick them in the balls".

Michelle Obama sa i ett tal i juli "When they go low, we go high" (när de sänker sig, höjer vi oss) apropå den hätska tonen i amerikansk politik.

Uttalandet blev hyllat och spreds över hela världen.

Även Moderaternas kommunikationschef Per Nilsson snappade upp det, men han förvred det något.

11 november – i fredags – la han ut en bild på sin Facebook och skrev: "When they go low, we kick them in the balls" (När de sänker sig, ger vi dem en pungspark).

Carl Melin, tidigare opinionsanalytiker hos Socialdemokraterna, kritiserade texten med orden: "... det bästa för Sverige är att vi alla argumenterar med respekt och bemöter varandras bästa argument".

Nilsson försvarade sig med att "högern och borgerligheten inte kan förväntas hålla en ton och andra regler gälla för vänstern".

Han skrev också:

"Mitt mål och ansvar är dock att vinna givet de förutsättningar som föreligger. Alternativet att högern lämnar walkover är inte aktuellt".

Försvarade Haffo: "Han är grym"

Per Nilsson har också stått upp Delmon Haffo. För bara två dagar sedan fick Haffo kritik för att han delade en bild från en högerextrem sajt. Syftet var att håna Socialdemokraterna.

När Nilsson på Twitter fick kritik och uppmanades att "få Haffo att sluta hålla på" svarade han:

"Han är grym. Blir att fira med några dammsugare efter lunchen i dag".

Men ingen kunde rädda Delmon Haffo när han tidigare under torsdagen i en video kallade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll "hora".

Han fick sparken från jobbet som digital kommunikatör och lämnade alla politiska uppdrag inom Moderaterna.

Flera andra personer hörs skratta på videoklippet som spelats in i Moderaternas partilokal.

Nilsson vägrar ställa upp på intervjuer

Per Nilsson är deras chef, men han vägrade ställa upp på intervjuer under torsdagen.

– Vi hänvisar alla kommentarer till Tomas Tobé, säger hans pressekreterare Niklas Gillström.

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé har tidigare idag sagt till Aftonbladet att han ska prata med Nilsson.

– Vi ska absolut kunna ha en hård politisk debatt i sak i Sverige, men det här är oacceptabelt, säger Tobé till Aftonbladet.

Statsvetare: "Partiledningar måste stämma i bäcken"

Partiledningarna måste nu "stämma i bäcken", enligt Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Annars är risken att tonläget blir än mer uppskruvat i den politiska debatten och att vi ser fler grova övertramp i framtiden.

– Om det skulle vara så att partiledningar riskerar att stöta sig med sina egna, så är det en strid de får ta. De måste visa att de inte slappt accepterar vilket språkbruk som helst, säger Jonas Hinnfors.

Per Nilssons Facebook-bild är inte jämförbar med att kalla en kvinna "hora", enligt Hinnfors.

– Haffo gick över alla gränser. Men Nilsson måste tänka på att medarbetarna kanske uppfattar hans utspel som att han sanktionerar högt tonläge. Att de tolkar det som att det är okej att gå över gränsen, säger Jonas Hinnfors.