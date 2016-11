Skrattade på filmen - men får stanna kvar

Tidigare i dag fick Delmon Haffo sparken som digital kommunikatör för Moderaterna. Strax efteråt meddelades det också att han också lämnar alla sina andra uppdrag i partiet.

Flera hörs skratta

På filmen där Haffo kallar Annika Strandhäll för ”hora” hörs flera andra personer skratta, men Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé säger till Aftonbladet att det i nuläget inte är aktuellt att någon mer medarbetare kommer att få sparken.

– Jag kommer att föra samtal med samtliga men jag bedömer i dagsläget inte att någon kommer att få lämna sin tjänst, säger han till Aftonbladet utanför SVT-huset före sin medverkan i Aktuellt.

Tobé säger att han under dagen har framfört en ursäkt till Annika Strandhäll.

När det gäller Per Nilsson, som är kommunikations- och analyschef hos Moderaterna, så är han en av de personer som Tobé ämnar att tala med.

– Jag tycker inte att det här är okej, jag har inte den här bilden av mitt eget parti, säger Tomas Tobé i SVT:s Aktuellt.

Ska tala med Per Nilsson

Kommunikations- och analyschefen Per Nilsson har tidigare tagit Delmon Haffo i försvar efter att hans medarbetare delat en högerextrem bild. Nilsson la för några dagar sedan ut en bild på sig själv på Facebook med texten "When they go low, we kick them in the balls".

Tomas Tobé säger att Per Nilsson är en av de personer som han kommer att tala med.

– Jag kommer att föra samtal med honom om detta, för han är en av de berörda. Jag bedömer inte att någon ytterligare person kommer få lämna sin tjänst, men jag tänker gå till botten med det här, säger han.

Till SVT säger Tobé att han också vill försöka ”förstå” vad beteendet på filmen kommer ifrån, varför personerna skrattar.

– Det finns ett antal saker jag vill försöka att förstå, säger han.

Aftonbladet har sökt flera personer som, enligt uppgift, hörs skratta på filmen.