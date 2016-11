Le Pen kritiserar SD:s avhopp

SD lämnade då den högerextrema och högerpopulistiska gruppen EAF, European Alliance for Freedom, för EFDD, Europe of Freedom and Direct Democracy.

– För mig är det fortfarande ett mycket stort frågetecken. Vi hade en bra relation med Sverigedemokraterna, säger Marine Le Pen i en intervju med Dagens Nyheter och fortsätter:

– Vi bjöds till Sverige, vi hade en mycket bra kontakt med deras ledare (Jimmie Åkesson) och vi var tillsammans i ett europeiskt politiskt parti under förra mandatperioden (2009–2014).

I EFDD samarbetar SD nu i stället bland annat med brittiska Ukip.

– Det är obegripligt, säger Marine Le Pen.

EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD) anser att partiet är nöjt med sin plats i EFDD-gruppen. Nästa EU-val är 2019.