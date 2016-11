SMHI varnar för plötslig ishalka

De senaste veckorna har vädret ställt till med både snökaos och blixthalka runt om i landet.

På fredagsmorgonen är det Norrlandskusten som drabbas värst. Tidigt på morgonen utfärdade SMHI en klass 1-varning för Västernorrland – för plötslig ishalka. Kort därpå varnade man även för vägarna i Västerbotten.

– Vi har ett nederbördsområde som ligger över landet och det ser ut att vara regnskurar längs med Norrlandskusten. Och när det är kallt och regnet faller på kalla vägytor så fryser det direkt, säger SMHI:s meteorolog Therese Fougman.

– Är det saltat så hjälper det en stund, men det beror på hur kraftigt det regnar.

Personbil snurrade av vägen

Strax före klockan nio körde en personbil av riksväg 696 utanför Härnösand. Den ska ha kört i 40-50 kilometer i timmen, snuddat vid vägräcket, snurrat flera varv över vägen och hamnat i diket.

– Det är isgator här och helt osandat, säger styrkeledaren vid räddningstjänsten i Höga Kusten.

De ska ha hört av sig till Trafikverket under morgonen och bett dem åka ut och sanda även utanför tätorterna.

– Vi får se om de gör det. Det vore en bra idé nu när det fallit överkylt regn under morgonen.

Regn och blötsnö under dagen

Även i Gävleborgs län regnar det på fredagsmorgonen, men där pendlar temperaturerna mellan plus och minus.

– Därför kan det finnas lokal risk för halka där, säger Charlotta Eriksson på SMHI.

Under dagen kommer ett nederbördsområde med snö in över nordöstra Sverige, som blir mer regn och blötsnö när det kommer in över Dalarna.

Och man ska inte luras av att temperaturen ligger över nollan, säger Therese Fougman. Under vägarna kan frosten ligga kvar.

– Så länge som det fortsätter att vara minusgrader i vägytan är det risk att det blir halt. Det är så när det är plusgrader i luften, man tror inte att det ska vara halt.

Mer regn på väg norrut

Vägarna kan dock tinas upp längre fram på dagen.

Sedan väntas regnet som drar in söderifrån fortsätta norrut under kvällen, och det kan blandas upp med blötsnö.

– Som alltid med regn och blötsnö är kan det bli besvärligt på vägarna och med kalla temperaturer i Norrland finns alltid risken för halka, säger Charlotta Eriksson.

Hon säger att det inte ska vara samma bekymmer längre söderut.

– Det är främst i Norrland som halkrisk förekommer, söderut är det ganska milt väder.