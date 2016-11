14–årig cancersjuk flicka: – Jag vill bli nedfryst efter min död

"Jag är bara 14 år gammal och jag vill inte dö men jag vet att jag kommer att dö."

Så skrev den 14-åriga flickan från London till domstolen, i hopp om att få hjälp med sin sista vilja, rapporterar Sky News.

Hon var för ung för att få skriva sitt testamente och bestämma själv – och hennes föräldrar, som är skilda, var oeniga.

Ovanlig cancer

Hennes mamma, som hon växt upp hos, var på hennes linje – hennes pappa från början emot.

Men den 14-åriga flickan fick sin vilja igenom, strax innan hon dog.

Domaren besökte henne själv på sjukhuset där hon vårdades.

Flickan, som led av en ovanlig form av cancer, visste enligt domaren vad hon gjorde och var fullt kapabel att fatta beslutet, som hennes mamma fick i uppdrag att slutföra efter hennes död.

Domaren, Peter Jackson, beskriver flickan som en "smart och intelligent ung person", enligt Sky News.

Han berättar att hon i månader läst på och studerat allt om kryonik, som tekniken att frysa ned en människa efter döden heter.

Tekniken går ut på att man direkt efter att personen dött, packar in kroppen i is och kemikalier, tappar kroppen på blod och sprutar in kemikalier istället.

Sedan fryses kroppen ned och förvaras i behållare med flytande kväve i -196 grader Celcius.

En ny chans

Förespråkarna för metoden, som är mycket ifrågasatt, hopps att personen kan väckas till i igen, med sinnet intakt, i framtiden, när vetenskapen kommit längre.

Det var det den 14-åriga flickan drömde om – att en dag få chansen att leva sitt liv.

Det var hennes enda - och sista – hopp.

– Jag tror att bli bevarad genom kryoteknik ger mig en chans att bli botad och återuppväckt – även om det tar hundratals år, skrev hon själv.

– Jag vill inte bli begravd i jorden. Jag vill leva och leva längre och jag tror att i framtiden kan de finna bot för min cancer och återuppväcka mig.

Enligt domare Jackson fick flickan veta domstolens beslut kort tid innan hon dog.

– Hon dog fridfullt i vetskap om att hennes kropp kommer att bevaras på det sätt hon önskade, säger Peter Jackson till Sky News.

Nu förvaras hennes kropp i en behållare i Michigan i USA, hos ett av de tre företag i världen som använder tekniken.

Kostnaden, över 400 000 kronor, har hennes mormor och morfar ordnat.