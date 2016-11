Moderaterna på Facebook: ”I sängen med Kim Jong Un”

I torsdags fick moderaten Delmon Haffo sparken för att ha kallat ministern Annika Strandhäll (S) för ”hora” i ett tv-klipp. Flera på Moderaternas digitala kommunikationsavdelning, som bland annat ansvarar för den officiella Facebooksidan, har fått tillsägelser eller blivit av med sina uppdrag till följd av att de skrattade åt tilltalet. Även kommunikationschefen Per Nilsson har fått lämna sin post men är fortfarande kvar inom partiet.

Ändras efter samtalet

Under lördagsmorgonen uppdagades en märklig beskrivning på den officiella Facebooksidan. Under fliken ”Om” där man bland annat finner kontaktuppgifter till partiet gick under rubriken adress att läsa: ”I sängen med Kim Jong Un”.

När Aftonbladet blev uppmärksammat på texten kontaktades Moderaternas pressekreterare Niklas Gillström. Han kände då inte till att adressen ändrats från Stora Nygatan 30 Stockholm till ”I sängen med Kim Jong Un”.

Han säger att han ska undersöka vad som har hänt och mindre än 30 minuter senare har texten ändrats.

Vill inte svara på frågor

När Gillström återkommer i en kommentar sker det på sms.

”Självklart är vår adress Stora Nygatan. Vi har åtgärdat och korrigerat adressen så fort vi blev uppmärksammade på det”.

När Aftonbladet ringer upp Gillström för att ställa följdfrågor vägrar han konsekvent att svara.

– Du får skicka dina följdfrågor i ett sms, säger han och lägger på.

Han nämner inte vem som kan ligga bakom texten, hur länge texten legat där eller om detta är något som utreds inom kommunikationsavdelningen.

”Jag kan inte svara på det. Vi har anmält det till Facebook. Tillfälligt ansvarig är Linda Norberg”, skriver Niklas Gillström senare i ett nytt sms.

Aftonbladet söker Moderaterna för ytterligare kommentar.