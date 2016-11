Stormen slog hårt mot England – nu kommer Angus hit

– Det drar in mycket hårda vindbyar över land, säger Lisa Frost på SMHI.

Västkusten kan vänta sig en rejält blåsig natt. SMHI har utfärdat klass 1-varningar för Halland, Göteborgsområdet och Bohuslän.

– Det blir riktigt blåsigt under natten mot måndag. Det drar in mycket hårda vindbyar in över land, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

Det är stormen Angus, som slagit hårt mot Storbritannien under natten mot söndagen, som drar in. Dock med förminskad styrka, SMHI varnar för mycket hårda vindbyar på 21 och 24 meter per sekund i Halland, Göteborgsområdet och Bohuslän.

Nästan storm

Som en jämförelse räknas vindhastighet från 24,5 meter per sekund som storm. Under söndagseftermiddagen befann sig ovädret över Danmark och Skåne.

Redan vid 15-tiden rapporterades om mycket hårda vindar vid Öresundsbron.

Men det är först när lågtrycket drar norrut framåt kvällen som det blir riktigt blåsigt.

– Det kommer att regna mellan 10 och 15 millimeter, men det är blåsten som är intressant, säger Lisa Frost.

Grenar och enstaka träd kan knäckas och höga fordon kan få problem, enligt SMHI.

Dessutom ligger klass 1-varningar för snö över västra Svealand. Lågtrycket drar nämligen vidare in över norra Värmland, Dalarna samt södra Norrland. Där kan det falla mellan fem och tio centimeter snö under natten.

Dessutom har SMHI utfärdat klass 1-varningar om kulingvindar längs med hela svenska kusten upp till norra Bottenhavet.

Storm över Storbritannien

Även om stormen Angus dragit förbi södra Storbritannien rapporteras över 1000 hushåll vara utan el och en kvinna har skadats efter att ett träd föll över hennes bil. Ytterligare ett kraftigt lågtryck ligger över Storbritannien just nu.

Ett fraktfartyg utanför Dovers kust har tagit in vatten och bogserats in i säkerhet. Det har också rapporterats om översvämningar i Devon och Cornwall, skriver The Guardian.

De kraftiga vindarna över Västsverige kommer att avta framåt lunch under måndagen.