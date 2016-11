Stred för IS – nu berättar de om tiden

För 23-årige Abdelrahman al-Azy var ordern att kallblodigt döda en man enkel – som medlem i IS var han tvungen att följ minst order från sin befälhavare, oavsett vad den gällde.

Då var al-Azy stolt över att ha genomfört uppgiften men i dag, fängslad i handbojor på ett kurdiskt fängelse på en hemlig ort i Irak, beklagar han sitt agerande, som han säger var fel.

– Jag trodde på kalifatet, på den islamiska staten och att alla icke-troende måste dödas, säger han till CNN.

Svor trohet över telefonen

Abdelrahman al-Azy är en av tre män som i en intervju med CNN berättar om varför de anslöt sig till IS och stred för dem i Irak.

Samtliga deltog i attacken mot staden Kirkuk i oktober, där ett hundratal människor dödades av IS-soldater och självmordbombare.

Attacken sågs av många som ett sätt att distrahera den USA-ledda koalitionen för att återta IS-fästet Mosul, cirka 15 mil från Kirkuk.

Enligt CNN ska de tre männen haft olika roller och anknytning till IS.

Abdelrahman al-Azy svor trohet till IS över telefon för ett år sedan.

Som bosatt i Kirkuk, ingick han i en sovande terrorcell som var ansvarig för att betala ut lön till IS-soldaterna och deras familjer.

Vill återförenas med sin familj

26-årige Laith Ahmed arbetade som snickare när IS intog hans by nära staden Hawija sommaren 2014.

Efter tre dagar blev han kontaktad av en man som utlovade betalning om han gick med i IS. Ahmed, som både var fattig och analfabet, säger att han gick med utan att förstå konsekvenserna av sitt beslut.

– Jag gjorde ett misstag. Jag vet varken hur man läser eller skriver. Allt jag gjorde var fel, berättar han för CNN.

Ahmed säger även att IS lurade honom och många fler att till fots ta sig till Kirkuk där de utrustades med automatvapen och fick positioner.

Men enligt kurdiska myndigheter anses Ahmed vara en så kallad inghimasi, en självmordskrigare med avsikt att inte återvända hem igen.

Ahmed ska även ha lett en grupp av fem män vid angreppet i Kirkuk.

– Jag hoppas att detta snart är över. Jag vet inte vad mitt öde är men jag hoppas jag en dag kan återförenas med min fru och mina barn igen.

Skötte spaningen åt IS

20-åriga Akram Ahmed var på sitt jobb som mobilreparatör när en man han visste var medlem i IS kom in i hans verkstad. Akram berättar att han blev helt tagen av idén om en nation som helt styrs av islamsk lag.

– Kalifatet övertygade oss med religion. Jag själv studerade sharialagarna på universitetet så jag är överygad om dessa idéer, berättar Akram som fick ansvara för spaning inför Kirkuk- attacken.

Med sin mobil filmade han regerings- och säkerhetsbyggnader för att kunna hitta svaga punkter för IS att slå till mot när de intog staden.

Flera av platserna som Akram filmat blev sedan mål för attacker.

– Allt som hände bär jag ansvar för. Allt som hände är mitt fel, säger Akram som har flera vänner i de irakiska säkerhetsstyrkorna.

Under tiden med IS berättar Akram att han kände väldigt lite inför de halshuggningar, slaveri och tortur som IS förevigat i propagandavideor. Nu beklagar han det djupt och att det kommer förfölja honom livet ut.

”IS kommer överleva”

Även Abdelrahman al-Azy säger att han vilseletts av IS och vill aldrig mer ha med terrorgruppen att göra.

– Jag tror inte på kalifatet längre. Jag är fortfarande troende muslim och ber mina böner. Där har inget har förändrats, utan det är min inställning mot IS som är annorlunda.

Trots att IS dagligen trycks tillbaka alltmer i Irak tror Abdelrahman al-Azy att det självutnämnda kalifatet kommer att överleva.

– IS kommer att överleva i Irak då det fortfarande finns så många dolda celler kvar. Titta bara i Kirkuk. Där fanns det massa celler. Även om de förlorar Mosul kommer de fortfarande finnas kvar i Irak.