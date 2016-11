Pilotstrejk stoppar Lufthansaflyg

Onsdagens Lufthansas flygningar till och från Sverige ställs därför in.

Lufthansa har ställt in hundratals planerade flygningar sedan flygbolagets piloter inlett en dygnslång strejk.

I dag, onsdag, ställs samtliga av Lufthansas flygningar på Arlanda och Landvetter in på grund av strejken, förutom en flight under morgonen. Sammanlagt ställs 16 avgångar och lika många ankomster in, men det är oklart hur många svenska resenärer som berörs.

Hur det blir i morgon, torsdag, är fortfarande osäkert. Flygplatsoperatören Swedavia uppmanar passagerarna att kontakta sin resebyrå eller Lufthansa direkt.

– Jag var ute i hallen och tittade, men det var inget folk alls där. Lufthansa är snabba med att meddela och boka om resenärer, säger Swedavias presschef Ulf Wallin till TT.

Strejken är den fjortonde i ordningen under förhandlingarna som pågår mellan flygbolaget och det tyska pilotfacket Vereinigung Cockpit (VC). Totalt ställs 876 flygningar in, vilket berör ungefär 100 000 passagerare.

Kan förlängas ett dygn till

Strejken inleddes vid midnatt och påverkar kort- och långdistansflygningar som avgår från tyska flygplatser. Facket säger i ett uttalande att de planerar att förlänga strejken till 22.59 på torsdag.

Lufthansa försökte förhindra strejken in i det sista men fick avslag av en domare i Hesse statliga arbetsdomstol.

Konflikten rör bland annat lönesättning och kontraktsfrågor. Lufthansas ledning har erbjudit 2,5 procents löneförhöjning, medan facket kräver 3,7 procent under en femårsperiod. Förhandlingarna bröt samman tidigare denna månad.