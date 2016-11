Hackare visar hur lätt det är att sno en Tesla

Tesla, elbilen som vill ta oss in i ett fossilfritt motorsamhälle, har visat sig vara sårbara för hackerattacker. Med ett fejkat öppet wifi, ett löfte om gratis hamburgare och en virus-app visar det norska IT-företaget Promon AS hur lätt det är att ta kontroll över bilen.

Teslabilarna kommer med en app. Med appen kan du bland annat tända och släcka bilens lampor, öppna dörrar och med lokaliseringsfunktionen hittar du bilen i parkeringshuset. Men samma bekvämlighet kan användas mot dig. Det visade två norska hackers som med några enkla trick tar sig in i Tesla-appen, hittar bilen och sen kör iväg med den.

– Det kräver inte all världens kunskap för att få till det heller, säger Lars Lunde Birkeland på Promon AS, till norska TV2.

Genom att sätta upp ett gratis öppet wifi intill en restaurang, och med det ett erbjudande om gratis hamburgare om du bara laddar ner en tredjepartsapplikation till din mobil, visar de hur enkelt det är att tappa, eller att få, kontrollen över teslan.

Appen tar kontroll över din Tesla

Appen du laddar ner är så kallad malware, till synes helt oskyldig, men som tar kontroll över din Tesla-app och lämnar över kontrollen över bilen till hackern.

– Mobilfokuserade hackers är mer kompetenta än någonsin, och att utnyttja den bristande säkerheten i mobila applikationer är en alltmer lukrativ inkomstkälla. Vårt test visar att en app som inte är säker kan leda till allvarliga konsekvenser, säger Tom Lysemose Hansen, teknikchef på Promon AS, till norska TV2

Tesla Norge har sett videon på hur appen hackas. Men menar att det inte är fel på appen i sig, utan att det handlar om att telefonen är hackad och då är alla appar i den utsatta för en risk.

– Detta exponerar hela telefonen och alla program för en risk, inklusive Tesla-appen. Vi rekommenderar att du håller telefonen uppdaterad med senaste versionen av operativsystemet. Vi har aldrig hört talas om att någon har stulit en Tesla genom appen, säger Sandvold Roland, kommunikationschef på Tesla Norge.