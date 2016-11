Löfven om sitt samtal med Trump: ”Han vill hälsa till hela svenska folket”

Trump passade också på att bjuda in statsministern till sig.

Efter kvällens partiledarduell i TV4 deltog partiledarna i ett eftersnack på webben. Stefan Löfven berättade då om sitt samtal med Donald Trump i veckan. Samtalet kom kort efter att statsministern hade skickat ett gratulationsbrev till den tillträdande presidenten. Innehållet i brevet hölls i stort sett hemligt.

– Det var ett bra samtal, han ser mycket positivt på Sverige. Jag framhöll bland annat klimatarbetet. Trump vill hälsa till hela svenska folket, han såg alla möjligheter till bra samarbete.

"Positivt samtal"

När kamerorna hade slocknat berättade Stefan Löfven mer om samtalet.

– Det var ett positivt samtal. Våra länder ska ha gott samarbete, han har en positiv syn på samarbete. Och han ska vara "open minded" när det gäller Paris-avtalet. Han ville att jag skulle hälsa till hela Sverige, det var vad han sa och nu har jag gjort det.

Stefan Löfven har flera gånger framhållit att han hade Hillary Clinton som favorit till posten. Nu, när hon förlorat, menar han dock att det är väldigt viktigt att Sverige bygger upp en bra relation med Trumps administration.

Samtidigt slår han fast att det fortfarande finns en rad frågetecken omkring vilken färdriktning den nya presidenten kommer att välja.

– Det finns många saker i den tillträdande administrationens policy som behöver förtydligas. Det arbetet pågår just nu och det är därför vi behöver ha och har en tidig kontakt med administrationen, då kan vi ha möjlighet att föra dialog, säger Löfven.

Trump bjöd in

Under samtalet med Donald Trump fick han också en inbjudan till den blivande presidenten.

– Han bjöd in och sa att han gärna vill ha ett möte nästa gång jag kommer till Washington eller New York, vid ett sådant tillfälle har man mer möjlighet att gå in djupare på saker, säger Löfven.

Stefan Löfven och hans hustru Ulla besökte den avgående presidenten Barack Obama i Washington i maj i år.