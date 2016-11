Hillary Clintons stab stödjer omräkningsprocess

Trump vill samla in en förmögenhet – inför presidenteden

new york. När Donald Trump avlägger presidenteden ska det firas med pompa och ståt. Nu vänder sig donationskritikern till storföretag och privatpersoner för bidrag. Enligt New York Times uppgifter hoppas Trump samla in rekordhöga 600-700 miljoner kronor.