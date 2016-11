Ny regering klar i Danmark

Danmark får en ny minoritetsregering på måndagen sedan Venstre kommit överens med stödpartierna Liberal Alliance och De Konservative.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen säger att den nya regeringen kommer att uppmuntra "flit och hårt arbete", och lägga vikt på att skapa mindre sociala och ekonomiska skillnader mellan människor.

Beskedet kom under en presskonferens efter det att partierna förhandlat under helgen. Den nya treklövern har diskuterat en eventuell koalitionsregering sedan Lars Løkke Rasmussen (Venstre) bjöd in de två stödpartierna till samtal den 19 november. De nya ministrarna presenteras i morgon klockan elva på förmiddagen.

Statsministern har lockat samarbetspartierna med ministerposter för att undvika ett nyval. Under flera månader har Liberal Alliances partiledare Anders Samuelsen hotat att fälla regeringen om inte den högsta inkomstskatten i Danmark sänks med fem procentenheter.

Partierna har kommit överens om att minska marginalskatten, och att färre danskar ska betala toppskatt, enligt överenskommelsen.

Det blir dock fortsatt en minoritetsregering, beroende av populistpartiet Dansk Folkeparti, som inte bjudits in till regeringssamtalen.