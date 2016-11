Gävlebocken brann redan på invigningsdagen

Larmet kom in via SOS Alarm som genast skickade dit räddningstjänsten.

Under årens lopp har bocken bland annat blivit sönderkörd av en raggarbil och nerbränd av en amerikan på besök i Gävle.

Bocken i Gävle invigdes under eftermiddagen på söndagen. Redan klockan 23 samma dag stod den i ljusan låga. Larmet kom in till SOS Alarm via 112.

Men när räddningstjänsten anlände var det redan tack och bock.

– Vi misstänker att branden är anlagd. Vi söker just nu aktivt efter en gärningsman och håller på att förhöra vittnen på platsen, säger Matilda Isaksson, befäl vid polisens ledningscentral i region Mitt.

Polisen har ännu ingen brottsrubricering för ärendet.

”Kommer resa mig ur askan”

Omkring klockan 23.10 uppdaterades Gävlebockens twitterkonto med följande inlägg:

”Åh nej, så lite tid jag fick med er i år. Men tro mig, jag kommer resa mig ur askan! Vi ses nästa år igen mina vänner!”

Kommunalrådet Margaretha Wedin (C) i Gävle nås av beskedet att bocken brunnit när Aftonbladet ringer upp.

– Nej, har den? Ja, vad ska man säga. Det är ju oerhört tråkigt.

– Det är väldigt, väldigt tråkigt och respektlöst för alla människor som tycker att det här är en väldigt fin symbol. I år var den extra fin med en fluga istället för en rosett eftersom den fyllde 50 år, säger Wedin.

Texten uppdateras