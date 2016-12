7-åringen i Aleppo: ”Vi ses en annan dag kära värld”









Bana al-Abed, 7, gav krigets fasor i Aleppo ett ansikte.

Hennes konto på Twitter hade över 100 000 följare.

Men i går raderades det av okänd anledning.

"Vi är säkra på att armén kommer att fånga oss nu. Vi ses en annan dag kära värld. Adjö", var det sista hon skrev.

Flera världsmedier inklusive Aftonbladet har skrivit om den sjuåriga flickan.

För bara en vecka sedan twittrade hon att hon skulle dö.

”Sista meddelandet – tunga bombningar nu. Kan inte leva längre. När vi dör, fortsätt att tala för de 200 000 som fortfarande är fast här. Hej då”, skrev hon till sina 94 000 följare.

Hon klarade sig dock och berättade då för Aftonbladet:

”Är på flykt. Det här är en av de värsta dagarna sedan kriget började”.

Flickans mamma Fatemah skapade kontot för sin dotter för att hon "skulle dela med sig av sitt liv här med världen".

Familjen hemlös efter bombräd

De bor i den rebellkontrollerade östra Aleppo som under veckan attackerades av ryska och regimens bombplan och under lördagen hade även regimtrupperna trängt in området. 20 procent av stadsdelen kontrolleras nu av regimen, enligt CNN. Familjen hus förstördes i en direktträff 28 november och gjorde familjen hemlös, berättade mamman för CNN.

Sedan dess har det varit tyst från flickans Twitter fram till igår.

