Misstänks ha halshuggit man på norskt byggvaruhus











Den 22-årige mannen misstänks ha mördat snickaren Frode Mellemseter Sanni, 42, i ett personalrum på ett norskt byggvaruhus.

I polisförhör har han berättat att han halshögg sitt offer med en yxa.

En tid före mordet ska Frode Mellemseter Sanni ha gått fram till 22-åringen på jobbet och bett honom sluta titta på avrättningsvideor, skriver VG .

Polisen misstänker att mordet i lördags begicks i ett personalrum på byggvaruhuset Maxbo i Notodden i södra Norge .

I ett över två timmar långt förhör under natten till söndagen ska 22-åringen enligt VG ha berättat att han i affekt först tog upp en kniv ur bältet och högg Frode Mellemseter Sanni till döds innan han med yxa halshögg sitt offer.

– Min klient har gett en detaljerad förklaring kring händelsen och vad han gjorde, men jag vill inte kommentera några detaljer, säger den misstänktes advokat Borgar Veiding till VG.

Uppges vara besatt av avrättningar

Tidningen skriver att 22-åringen en tid före mordet suttit på jobbet på byggvaruhuset och tittat på videor som visade hur medlemmar i terrororganisationen IS utförde avrättningar i Irak eller Syrien. Snickaren Frode Mellemseter Sanni uppges då ha gått fram till 22-åringen och bett honom sluta. 22-åringen ska inte ha uttryckt några sympatier för IS, men enligt uppgifter till VG ska han ha varit besatt av just avrättningar.

När Frode Mellemseter Sanni var på Maxbo i lördags ska han och 22-åringen återigen ha börjat tjafsa om videoklippen, ett bråk som alltså ska ha slutat med att Frode Mellemseter Sanni halshöggs.

”Har aldrig varit våldsam”

Efter det första polisförhöret har den misstänkte 22-åringen även gjort en mindre sinnesundersökning.

– Både de uppenbara omständigheterna kring mordet och det vi vet om bakgrunden gjorde att vi snabbt önskade att komma igång med en inledande undersökning, säger Kjell Ove Ljosåk på Sør-Øst polisdistrikt till VG,

En bekant till den mordmisstänkte säger till VG att han är förvånad över uppgifterna att 22-åringen är misstänkt för mord.

– Det var en väldigt tråkig nyhet. Han har inte varit våldsam i hela sitt liv. Han var en lugn kille som trivdes med jobbet på Maxbo och tränade för sig själv på fritiden.