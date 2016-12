Dansk polisman död efter skottdrama









En 43-årig dansk polisman sköts i huvudet på tisdagen.

Nu meddelar Københavns Vestegnspolisen att mannen dog av sina skador.

– Mina tankar går till de anhöriga och polismannens kollegor, säger polischef Kim Christiansen i ett pressmeddelande.

Skottdramat inträffade vid en polisstation i Albertslund på tisdagen .

Polismannen sköts på nära håll av en ensam gärningsman som uppges ha stulit en .22-kalibrig pistol på en skytteklubb i närheten av polisstationen. Den 43-årige hundföraren träffades i huvudet.

Under tisdagen rapporterades först att skadorna inte var livshotande. Men under tisdagskvällen drabbades polismannen av komplikationer och under onsdagseftermiddagen gick mannen bort, skriver Københavns Vestegnspolisen i ett pressmeddelande.

Skjutningen ägde rum vid 08.15 och 40 minuter senare greps en 26-årig man.

26-åringen som nu häktats ska vid flera tillfällen tidigare ha sagt till sin familj att han velat skjuta poliser, enligt danska DR .

✓ Texten uppdateras.