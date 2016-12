Annette kompenseras efter beskedet om falska tavlan

Annettes bror köpte en äkta tavla på auktion 1984 på Stockholms Auktionsverk.

När den nu skulle säljas fick hon veta att den var falsk – och att hon inte kan sälja den eller ens behålla verket.

Nu får Annette kompensation från auktionshuset.

– Det känns jättebra att ha hittat en lösning, säger hon.

Annette Kristensson Nilsson, 58, skulle sälja tavlan hon ärvt efter sin bror. Han hade köpt verket 1984 på Stockholms Auktionsverk där tavlan såldes som en äkta Per Ekström.

Aftonbladet berättade under tisdagen om att samme expert som gått i god för att den var äkta då ändrat sig när Annette lämnade in tavlan på Bukowski's där experten nu arbetar. Nu framkom att den var falsk och inte målad av den kände konstnären Per Ekström.

– Jag pratade med Auktionsverket och de lovade att jag skulle få något slags kompensation. Sedan ändrade de sig och sa att den nya ägaren inte ville ta ansvar för vad tidigare personal hade gjort, sa Annette till Aftonbladet i går.

Aftonbladet sökte under gårdagen Stockholms Auktionsverks vd Niclas Forsman utan framgång. Men under onsdagen har han kontaktat Annette.

”En bra lösning”

Annette berättar att de nu kommit överens och att hon kommer få tillbaka det som var utgångspriset för tavlan när han hennes bror ropade hem den för drygt 30 år sedan, 15 000 kronor.

Anledningen till att det blir utgångspriset är att det inte finns något kvitto på köpet som avslöjar vad som blev slutpriset på tavlan.

Annette säger att det känns bra att ha hittat en lösning.

– Jag tog den här fajten för min brorsa och nu känns det bra att kunna lägga det här bakom sig, jag tycker det är en bra lösning, säger hon.

”Försöker komma överens”

Rent juridiskt har auktionshuset inga skyldigheter gentemot Annette men de har velat komma överens ändå.

Niclas Forsman, vd på Stockholms Auktionsverk, säger att han under onsdagen varit i kontakt med Annette angående historien med hennes tavla och att Annette inte ska bli utan ersättning.

– Vi försöker alltid komma överens och vill så klart ha nöjda kunder, så gör vi alltid om de kraven som vi får in är rimliga, säger Niclas Forsman.

– Det är självklart att våra kunder ska kunna känna sig trygga, det har alltid varit ambitionen under mina 20 år som vd och det ligger fast.