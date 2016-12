Mordet på Samantas pappa utreds på nytt

Dottern fruktade för sitt liv: "Nu hoppas jag få tillbaka tryggheten"





16-åriga Samanta var ensam hemma när två delvis maskerade män gick in i lägenheten och kastade in henne på toaletten.

– Jag trodde att de skulle döda mig, säger hon till Brottscentralen.

Några timmar senare hittades hennes kidnappade pappa brutalt mördad i ett dike.

Nu ska polisens kalla fall-grupp ta sig an det ouppklarade fallet med Hasim Osmanovic.

Onsdagen den tredje mars 2010: Samanta var på väg till skolan i Hjällbo och hennes pappa hade nyss gått ner till garaget för att åka på ett läkarbesök. Då öppnas ytterdörren och två till hälften maskerade män tar sig in i lägenheten. De stänger in Samanta på toaletten och börjar söka igenom lägenheten.

– Det var en helt vanlig dag som blev till en katastrof. Jag trodde först att det var inbrottstjuvar. De slängde in mig på toaletten, självklart var jag jätterädd, jag tänkte att de skulle döda mig och hoppades bara det skulle gå snabbt, säger hon till Brottscentralen.

Samanta lyckades få med sig mobilen in på toaletten och skickade ett sms till en kompis: ”inbrott, pistol, ring polisen” men kompisen såg det aldrig.

– Under tiden frågade männen mig var pengarna var. Jag slängde in mobilen under badkaret så att de inte skulle se den. De var i lägenheten i typ en kvart men det kändes som evigheter.

Bilen stod kvar i garaget

När hennes syster kom dit efteråt insåg de att pappans bil stod kvar i garaget och att männen måste ha kommit över hans nycklar till lägenheten.

– Då ringde vi polisen. Några timmar senare får vi veta att han har hittats död, säger Samanta.

Hasim Osmanovic hittades död i ett dike intill golfbanan Albatross i Hjällbo.

Idag, över sex år senare, är det fortfarande ouppklarat och polisens kalla fall grupp i Göteborg har nu bestämt sig för att ta sig an fallet.

– Vi tror att detta går att klara upp, självklart är det svårt, men vi tror på att köra igenom all teknisk bevisning igen, DNA- tekniken har blivit så mycket bättre. Vi tror också att det finns personer därute som kan vara beredda att prata idag. Lojaliteter kan ha förändrats, säger Kalla Fall-utredaren Peter Thyrén.

”Överfaller honom i garaget”

Hasim Osmanovic var inte känd av polisen sedan tidigare .

– Han hade inget kriminellt förflutet. Vi tror att han hade en stor summa pengar, antingen i bostaden eller någon annanstans. Någon har fått reda på detta därför de överfaller honom i garaget och sedan söker de igenom lägenheten. Sedan kör de iväg honom. Något hände under bilfärden som gör att han avlider och kastas ut i ett dike där han hittas.

Dådet har gett Samanta ärr för livet och hon är tacksam över att polisen nu försöker klara upp det.

– Det skulle innebära jättemycket, en dröm. Jag får inte tillbaka pappa men hela mitt liv skulle förändras, jag skulle känna mig mycket tryggare, slippa vända mig om när jag är ute och går med mina barn, och slippa de negativa tankarna.

Har du uppgifter att lämna om mordet ring: 010-5653048 010-5653337 (mån-fred 8-17) eller 114 14