Bröt sig in igen – lämnade Olles dator











Förra veckan stals treårige Olles specialdator under ett inbrott på förskolan. Igår natt bröt sig tjuvarna in på förskolan igen – för att lämna tillbaka datorn.

– Det finns visst tjuvar som har lite hjärta och empati, säger Olles mamma Ulrika Stenman.

Igår rapporterades det om funktionsnedsatte Olle Stenman, 3, vars specialdator blivit stulen under ett inbrott på förskolan . Efter den mediala uppmärksamheten verkar tjuvarna dock ha ångrat sig. Under gårdagsnatten bröt de sig nämligen in på förskolan igen – men inte i syfte att stjäla något.

– De krossade en ruta och lämnade tillbaka datorn på altanen. Det känns som att det finns hopp om mänskligheten om det finns tjuvar som har lite hjärta och empati, säger Olles mamma Ulrika.

Datorn verkar oskadd och Olle är glad.

– Vi fick ett leende från öra till öra imorse när Olle fick höra att datorn var återfunnen, säger Ulrika.

”Inte så dumma tjuvar ändå”

Hon berättar att även andra barn på förskolan blev glatt överraskade när de fick höra den goda nyheten.

– En femåring som går på samma förskola sa: ”Mamma, då var det inte så dumma tjuvar ändå”, säger hon.

Tjuvarna valde dock att behålla datorväskan, laddningskabeln och tangentbordet. Datorn hade lite batteri kvar – och visade sig fungera när familjen startade den. Imorgon ska de få en ny sladd. Ulrika är tacksam.

– Vi trodde verkligen inte att den skulle komma tillbaka. Jag trodde inte ens att den fanns kvar inom Sveriges gränser. Det är lite läskigt att inse att tjuvarna finns i närheten, men jag vill tacka dem för att de tog sitt förnuft till fånga och lämnade tillbaka datorn, säger hon.

