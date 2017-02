Daniel fick ett mejl – hamnade på möhippa i Dublin

















Svenske Daniel Dudek, 30, hamnade på en möhippa med en irländsk Daniel Dudek – tack vare ett felskickat mejl för tio år sedan, skriver irländska livstilssajten Joe .

För cirka tio år sedan fick 30-årige Daniel Dudek, som bor i Stockholm, ett mejl som egentligen var avsett för en annan Daniel Dudek. Först brydde han sig inte och tänkte att det är lätt hänt. Men när det kom ännu ett mejl med orden ”Hi Danny” provade han att mejla till en mejladress som liknande hans egen.

– Jag provade att skicka till Danny.dudek och fick svar, han tackade så mycket för att jag vidarebefodrat.

Och sen fortsatte det. Då och då mejlade folk till fel Daniel och han vidarebefodrade mejlen till Danny som bor på Irland.

– Till slut blev vi vänner på Facebook och då fick jag veta att han hade polsk bakgrund som jag.

Fick oväntat mejl

Tiden gick och för tre månader sedan fick Daniel ännu ett mejl han trodde var felskickat, denna gång rörde det sig som en inbjudan till Dannys bästa tjejkompis möhippa. Som vanligt skickade han mejlet vidare till Danny och önskade en trevlig kväll. När han fick ytterligare ett mejl rörande möhippan valde han att svara skämtsamt att han inte varit på Irland tidigare – men fick inget svar.

– Då tänkte jag ”vilken torr brud”.

Men Daniel visade sig ha fel. Strax efter fick han ett mejl från självaste bruden Charly som skrev att hon jättegärna vill att han kommer på möhippan.

– Jag svarade med capslock ”Yes, I will be there”.

Festade tillsammans med andre Daniel Dudek

Och i helgen bar det av till Dublin i Irland. Daniel blev upphämtad på flygplatsen och på fredagen besökte han, Charly och fästmannen en pub.

– Jag bodde hos dem första natten. Både mina vänner och hennes vänner trodde att vi skulle yxmörda varandra, då vi var främlingar, säger han skämtsamt.

Helgen spenderades sedan med aktiviter som att hänga på barer, käka mat, skämmiga lekar och nattklubbsbesök.

– Jag kom hem vid fyrasnåret på lördagen och hade lärt känna en massa nya vänner.

Självklart var den irländske Daniel Dudek med under helgen.

– Vi sågs för första gången, vi hade aldrig träffats innan det, eller ens pratat på riktigt, säger han och fortsätter:

– I ett av de första mejlen jag skrev till honom skrev jag att ”I never been to Irland”. Det är ganska sjukt att jag nästan exakt tio år senare hamnade där.