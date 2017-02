Bilen eldades upp – vann ny på Bingolotto

För en månad sedan brann Thereses bil upp på parkeringen. I helgen vann hon en ny på Bingolotto. Foto: Privat/Kollage

Ett förkolnat vrak mötte Therese Sjöström när hon kom till parkeringen. Dottern är diabetiker och den förstörda bilen var livsviktig för familjen. I lördags vann de en ny bil på Bingolotto.

– Jag var i chock, säger Therese.

En morgon i början av januari kom Therese Sjöström, 24, till parkeringen utanför lägenheten i Södertälje tillsammans med sina två barn. Det hade snöat kraftigt under natten och de var ute i god tid för att hinna skotta innan färden till dagis och jobb. Men när de kom ut kunde de först inte hitta bilen.

– Jag såg att en bil var uppbrunnen, men jag tänkte inte på att det kunde vara min. Sedan lade jag märke till min registreringsplåt och att den var alldeles svartbränd, säger Therese som tidigare även berättat om händelsen för LT .

Det visade sig att tre bilar på parkeringen hade brunnit under natten, och att Thereses bil var en av dem. Hennes femåriga dotter är diabetiker och familjen var beroende av bilen för de regelbundna resorna till sjukhuset. Redan dagen efter köpte Therese därför en ny bil med föräldrarnas hjälp.

Fyra sista lotterna

I söndags, en månad senare, slog sig Therese ned framför tv:n för att spela Bingolotto .

– Jag har en prenumeration på lotter som jag precis hade tänkt avsluta. Men så bestämde jag mig för att ändå spela de fyra sista lotterna, berättar hon.

En av dem visade sig vara en turlott och Therese ringde in till programmet. Till sin förvåning fick hon veta att hon var först i kön. Hon kom fram och fick spela på Färgfemman, där hon vann en Volkswagen Polo samt presentkort på kläder och en resa.

– Jag var i chock över att jag ens hade kommit fram till programmet, säger hon.

Vill tacka föräldrarna

Att vinna just en bil har alltid varit hennes mål med att spela Bingolotto och just nu passade vinsten särskilt bra. Nu har hon skickat in lotten och väntar på att få hem den nya bilen. Den begagnade Skodan hon köpte efter branden tänker hon sälja. Resan kommer Therese att ge bort i present till föräldrarna.

– Jag tycker inte om att resa själv, så de får resan som tack för att de hjälpt mig att köpa de bilar jag haft tidigare. Det är de värda, säger hon.

Efter vinsten är hon inte längre lika säker på beslutet att säga upp prenumerationen på lotter.

– Jag tror att jag ska fortsätta spela Bingolotto nu, säger Therese Sjöström.

