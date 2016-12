I New Jersey kom nyligen en sex månader gammal get in till räddningscentret Goats of Anarchy. Djuret fick namnet Polly, och snart upptäckte veterinärerna att hon dels är blind, och dels har flera olika neurologiska sjukdomar.

Det gör bland annat att Polly ibland blir stressad och får ångest.

– Ibland kan hon inte hitta mig och då får hon panik, säger Leanne Lauricella, som är grundare av räddningscentret till Today.

Lugnade sig direkt

När ångesten sätter sina klor i den lilla geten finns det bara en sak som hjälper – att klä ut sig till ett helt annat djur. En gul ankkostym har blivit hennes botemedel.

Leanne trodde bara att hon köpt en rolig Halloweenkostym, men upptäckte snart att den fick hennes nya getkompis att lugna ned sig direkt.

– Jag brukade använda en filt för att lugna henne innan. Men snart insåg jag vilken lugnande effekt ankkostymen hade, säger Leanne.

Gästat radio

Och det är inte den enda positiva effekten ankkostymen har. Den gör också att det blir betydligt lättare för geten att somna, vilket hon annars kan ha problem med.

Dessutom har hon blivit lite av en kändis, och bland annat fått vara med i radio.

– Det är inte som att går ut och visar upp henne i kostymen, men jag tar fram den när det behövs, säger Leanne.