Hanif Bali låter sig utnyttjas av extremister

För några veckor sen delade den moderate riksdagsledamoten och provokatören Hanif Bali ett kontroversiellt inlägg på både Facebook och Twitter. Inlägget, ett kort klipp, visar en ung pojke som bär en tröja från fotbollslaget Chelsea FC. En IS-krigare drar upp tröjan och spänner fast ett bombbälte runt pojkens mage. Det är en fasanfull filmsekvens. Var och när den spelades in är svårt att bekräfta. I klippet uppges händelsen ha inträffat i Mosul där den irakiska armen försöker ta tillbaka staden från IS. Hanif Balis syfte med delningen verkar ha varit att kritisera teaterföreställningen “Jihadisten” som gått på Göteborgs Teater. En föreställning Bali inte själv sett.

Klippet är en så kallad “explainer”, en film som startas automatiskt i ditt Facebookflöde med förklarande, korta rubriker på själva filmen. Det ska möjliggöra för tittaren att ta del av och förstå innehållet utan att behöva klicka eller sätta på ljudet. Facebook har under det senaste året prioriterat video i nyhetsflödet. Det innebär att videoklipp automatiskt får större spridning, mer utrymme, än annat innehåll som till exempel länkar eller bilder. Varför nämner jag just det här fallet? Jo, filmen var producerad av en aktör som går under namnet InTheNow. Det kan låta bekant, men troligen tänker ni på en annan aktör. Den aktören heter NowThis och är en av de största videoproducenterna på Facebook. InTheNow har inte bara använt ett varumärke som påminner om NowThis, men också kopierat deras grafiska profil rakt av.

InTheNow postade klippet 18.32. Knappt 4,5 timmar senare laddades den upp på Hanif Balis sida. Det är lätt att bli lurad och det är kanske vad Hanif Bali blev när han först laddade ner och sen spred deras klipp. Eller så gjorde han det trots att han visste att InTheNow tillhör och drivs av Russia Today , Rysslands och Putins personliga propagandakanal. Det kan egentligen bara Hanif Bali svara på. Men jag kan konstatera att det inte är första gången Bali delar personer eller sidor som är långt ifrån så rumsrena som Moderaterna hade önskat sig.

Ska Hanif Bali behöva ta ansvar för allting en Facebooksida gör trots att han bara delat ett av deras klipp? Både ja och nej. Det är här det hela blir intressant. En ny undersökning från The Media Insight Project visar att mottagaren känner betydligt större förtroende för innehållet och källan om de också känner tillit till den person som delat innehållet. Hela 38 procent säger att de skulle dela inlägget om den kom från en betrodd källa. 18 procent säger att de kommer att följa sidan som delats. Hela 24 procent kommer att rekommendera sidan till sina vänner. Det blir whitewashing med viral snöbollseffekt. När Hanif Bali delar inlägget använder han sitt eget förtroende som riksdagsledamot till att tvätta rent den ryska propagandasidan bland sina närmare 40 000 följare. Det inlägget fick över 8 000 likes och 2 500 delningar. Klippet har setts nästan 500 000 gånger. Vi kan konstatera att InTheNow lyckades få Hanif Bali, Sveriges största politiker på Facebook, att legitimera deras varumärke bland väldigt många svenskar.

InTheNow är dessutom smartare än att bara dela hemska, negativa filmer. De blandar och ger. Ibland är det klipp på IS-krigare, andra gånger är djurklipp där en flodhäst som får sina tänder borstade av en veterinär. Flodhästen kommer generera 10 000-tals delningar som i sin tur kommer leda till många nya ovetande följare till Facebooksidan. Man använder det mysiga för att bana vägen för det brutala. Underhållning öppnar dörren för propaganda. Deras slogan är “News served hot with a side of smile”. Den här strategin är verkligen inte unik, så jobbar även svenska extremister som till exempel Fria Tider som drivs av Widar Nord. Fria Tider har runt 44 000 följare på Facebook, men de driver ett nätverk som tillsammans har nästan 350 000 följare. De flesta har inte en aning om att rasideologiska Fria Tider ligger bakom till exempel “Vi stödjer polisen”. När Fria Tider startade sidan handlade den enbart om poliser och hade till och med en positiv vinkel på sitt innehåll. Men nu när sidan är så stor och har hittat en publik som ser dem som trovärdiga postar Fria Tider enbart länkar till artiklar om flyktingar på sin hemsida. “Vi stödjer polisen” har nästan 100 000 följare och når troligen över en miljon svenskar med sitt innehåll varje vecka. De flesta har inte en aning om att Fria Tider ligger bakom sidan. Det är därför deras egen sida har så få följare jämfört med deras maskerade nätverk.

Hanif Bali är långtifrån ensam, men som riksdagsledamot har han ett extra stort ansvar. Men det är alltför många svenskar som i dag låter sin trovärdighet utnyttjas av extremister. Det är lätt att alltid skylla på någon annan, men troligen är det du som behöver rycka upp dig.