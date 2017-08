I Percy Nilsson har Zlatan sin överman

Namn: Percy Nilsson

Ålder: 74 år.

Yrke: Byggmästare, entreprenör.

Bor: Höllviken

Tidigare medverkan i ­Sommar: Debutant

Skrytkvot: +++++

Skvallervärde: ++

Känslostyrka: +

Humornivå: +

Åh fan-faktor: +++

Första meningen:

"Hej, mitt namn är Percy Nilsson.”

Sista meningen:

"Härmed säger jag: Bye, bye!”

3 typiska låtval:

Östen Warnebring, ”Femton minuter från Eslöv”

Bill Haley & His comets “Rock Around The Clock”

Frank Sinatra “My way”