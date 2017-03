Skärpning, Alliansen - så här vinner man verkligen inga val

Alliansen måste skärpa sig om de vill vinna valet.

Att hatta omkring som de fyra partierna gör just nu inger inget som helst förtroende.

Alliansen. Foto: BJÖRN LINDAHL

Det har blossat upp en strid mellan Alliansens partier om hur regeringen och Vänsterpartiets kommande budget bäst ska bekämpas. Det finns tre olika förslag och inget är superbra.

Om Alliansen vill vinna valet nästa år, och det måste man förutsätta, måste de skärpa sig. Och skärpningen måste komma snart.

Valet är visserligen inte förrän om 18 månader men senast på nyårsdagen måste valarbetarna stå på startlinjen. Och de ska inte bara stå där, de ska tro att de har vinsten inom räckhåll också. Annars blir det ingen.

Det kommer de inte att tro om Alliansens Kinberg Batra (M), Björklund (L), Lööf (C) och Busch Thor (KD) fortsätter att bete sig som de gör just nu. Ingen av dem verkar drivas av en stark önskan att vinna valet, snarare tvärtom.

1. Moderaterna och Kristdemokraterna vill att Alliansen samlas kring ett alternativt budgetförslag som, enligt beräkningarna, stöds av Sverigedemokraterna. Därmed faller regeringens budget och den bör avgå.

Vad som händer därefter är oklart. Kinberg Batra har sagt att hon varken tänker budgetförhandla eller regera med stöd av SD. Hur landet då ska styras har hon inte gått in på och det kan bero på att det är en gåta.

2. Centern tycker att man ska bryta ut och stoppa delar av regeringens skatteförslag i den kommande budgeten. De ska röstas ner av Alliansen och Sverigedemokraterna. Att tillvägagångssättet är snarlikt det partiet starkt kritiserade Socialdemokraterna för 2013 verkar inte spela någon roll. Det är dock en mjukare form av krigföring och tvingar inte bort regeringen Löfven.

3. Liberalerna däremot vill fälla finansminister Magdalena Andersson (S) om regeringen lägger fram skatteförslag som inte har stöd av en majoritet av riksdagen. Man ska rösta bort henne genom ett misstroendevotum och vill liksom Centern få bort förslagen om höjd marginalskatt, skatten på flygresor och förändringar av 3:12-reglerna för småföretag. Inte heller det är storskaligt krig.

Så ville hela Alliansen agera redan för två år sedan och Annie Lööf framförde det även i SVT i januari i år. Men när Jan Björklund upprepar förslaget är bifallet så svagt att det inte märks.

På en punkt är partierna, eller har i alla fall varit, ense. De vill fälla ministrar som de tycker föreslår fel saker. Men det spelar ingen roll, den bild man får är att de är djupt oense om hur regeringen ska tvingas på reträtt.

Det är livsfarligt. Alliansen bildades för att väljarna hyste en berättigad misstro till att de borgerliga partierna kunde regera tillsammans. Det gick dåligt 1976 till 1982, det gick bättre men inte världsbäst mellan 1991 och 1994. Med Alliansen bevisade de till sist att de kan regera tillsammans utan knappt en enda schism blir offentlig. I hela åtta år dessutom.

Men nu är de tillbaka på ruta ett. De verkar inte ens vilja komma överens, varenda meningsskiljaktighet basuneras ut som en bönestund från en minaret.

Alliansen har bråttom att samla styrkorna, kalibrera budskapen och presentera att tilltalande framtidsalternativ för Sverige. Annars kan de sig i månen efter valvinsten.

