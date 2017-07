Ska Trump gulla med Putin eller ge honom kalla handen?





Donald Trump tvingas balansera på slak lina i dag när han träffar Rysslands president Putin för första gången.

Ska han gulla med Putin och hälla mer bränsle på Rysslandsspåret.

Eller ge Rysslands president kalla handen och därmed omintetgöra en nystart i relationerna.

Omvärlden ser med spänning fram emot mötet mellan två av världens mäktigaste män på G-20 mötet i Hamburg. En del med höga förväntningar, andra med viss bävan, beroende på politisk hemvist.

I valrörelsen lovade Donald Trump att han skulle förbättra relationerna med Ryssland. USA och Ryssland kunde rentav bli goda vänner och samarbeta om att exempelvis krossa IS i Syrien.

Men så exploderade Rysslandsspåret med misstankarna att Trumpkampanjen samarbetat med Moskva i försöken att smutskasta Hillary Clinton och därmed ge valsegern till fastighetsmiljardären.

Trump riskerade att alla närmanden till Putin skulle uppfattas som en bekräftelse på att de två spelat under täcket under presidentvalet. Särskilt som Trump under valrörelsen gång på gång hyllade Putin.

Fortfarande efter ett halvår i Vita huset så måste Trump vara försiktig i hur han närmar sig Putin. Han har fortfarande inte sagt ett ont ord om den ryske ledaren.

Från Vladimir Putins sida finns en stor besvikelse över att relationerna mellan de två länderna inte tinat upp trots att Donald Trump flyttat in i Vita huset. Ryssland hade enorma förväntningar. Man hoppades att de ekonomiska och politiska sanktionerna mot Ryssland för att landet annekterat en bit av Ukraina skulle slopas och att USA och Ryssland tillsammans skulle spela världspolis.

Inget av detta har blivit av.

Tvärtom befinner sig relationerna mellan USA och Ryssland på absolut bottennivå, i det närmaste permafrost. Framförallt efter att den samlade amerikanska underrättelsetjänsten slagit fast att Ryssland försökt påverka valutgången i presidentvalet.

Allting tyder på att både Trump och Putin gärna skulle ge varandra en björnkram och sedan göra den ena dealen efter den andra. Men Trump vågar inte.

Frågan är om hans personliga möte med Putin kommer att ändra på det.

En intressant fråga blir om Trump kommer att konfrontera Putin med anklagelserna om att Ryssland försökte manipulera valet. Det vore underligt om han bara sopade frågan under matten.

Risken presidenten löper är att allt eventuellt gosande med Putin tolkas som att han inte tar på allvar det faktum att Ryssland försökte manipulera presidentvalet. Trump har ju kallat det hela för ”en bluff”. Det skulle ses som att han ”frikänner” Putin och användas som bränsle av hans kritiker i den inrikespolitiska debatten i USA.

Putin har egentligen allt att vinna på mötet. Särskilt om han kan framställa sig som jämbördig med Trump.

Senaste budet är att de två ska ses i ett officiellt möte och inte bara ”i korridorerna”. Det borde betyda att vi får se ett offentligt handslag mellan de två.

Men det finns fortfarande ”inget särskilt program” för deras samtal. Utan noggrant förberedda talepunkter ökar risken att Trump ”frilansar” och säger saker som går tvärtemot vad han gjort upp med sina rådgivare i förväg.

Vi kan utgå ifrån att Putin vill ha mer offentlighet än Trump. Spelet mellan de två blir intressant att följa.

Rent objektivt skulle världen ha stor nytta av nära relationer mellan USA och Ryssland men som läget är nu beror mycket på sammanhanget. Så länge Ryssland behåller Krim och ligger bakom fortsatta strider i Ukraina så är det svårt för omvärlden att släppa in Putin i värmen. Gör Trump ändå det så riskerar de att ytterligare fördjupa sprickan med USA:s traditionella allierade som Tyskland och Frankrike.

