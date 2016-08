De lurar dig och du fördummar dina vänner

Megyn Kelly, en 45-årig rapp, härdad programledare för konservativa Fox News som hamnade i ett infekterat bråk med Donald Trump bara månader innan han blev republikanernas kandidat. Hon ställde tuffa men relevanta frågor till Trump under en debatt om bland annat hans väldokumenterade kvinnosyn. Trump reagerade som Trump reagerar, det vill säga han flippade ur och hävdade att hon var aggressiv för att hon hade mens. Kelly och Trump begravde stridsyxan efter ett tag och han gick vidare till att bråka med andra - trodde vi. Det visar sig nu att Kelly fått sparken från Fox News efter att ha visat sitt stöd för Hillary Clinton.

Över 200 000 har gillat inlägget med nyheten på Facebook. Artikeln toppade Facebooks “trending topics”, deras hetast-just-nu-lista, och nådde därmed majoriteten av amerikaner som använder Facebook. 100 000-tals häcklande Trumpfans gladde sig över att Kellys missöde.

Men, det visade sig att Kelly inte alls fått sparken. Hon har inte heller mycket övers för Hillary Clinton. Artikeln var fejk, påhittad, helt och hållet falsk. Men på grund av Facebookanvändarnas medvetna och omedvetna vilja att tro på allt som passar in i deras världsbild lyckades den här falska nyheten bli det absolut hetaste på världens största plattform för nyheter. Det skedde dessutom bara en dag efter att Facebook la ner hela avdelningen och sa upp personal för “trending topics” för att istället låta algoritmer sköta uppdraget. Facebook har nu tagit ner artikeln från sajten “endingthefed.com” och bett om ursäkt. Men skadan är redan skedd. Få kommer att dela artiklar om att Megyn Kelly faktiskt inte fått sparken. Det är redan allmän sanning hos många. Kelly funderar på att stämma Facebook, men det förändrar inte situationen.

Nästan 50 procent av alla vuxna amerikaner läser och tittar på nyheter på Facebook. Fallet med Kelly är inte första eller sista gången falska nyheter sprids på plattformen. Det sker dagligen, dygnet runt. Det finns en stor risk att du och dina vänner delat artiklar från sidor som länkar till sajter som ni inte har en aning om. Ni vet inte vilka som ligger bakom sidan eller sajten, och ofta ställer ni inte ens frågan. Vet du till exempel att en moderat ligger bakom sidan “politikfakta.se” som under valåret 2014 ljög ihop ett valmanifest från Fi! som fick stor spridning? Eller vem som publicerar artiklar på Fria Tider? Nej, troligen inte. Vet du att Storken Nyheter drivs en 20-åring som heter Jakob? Han drivs av att lura dig.

– Svenska folket är väldigt dåligt på källkritik. Ibland vill jag bara nå ut och skaka om dem och säga att det bara är satir, säger Jakob.

Han gör det också för klicken till sin sajt.

– Det är otroligt roligt när något man skrivit ihop på en timme diskuteras av halva Sverige, och till och med kommenteras av politiker, säger Jakob till Metro.

Det finns 100-tals sidor som har ett syfte: att lura dig till att dela deras budskap till dina vänner. De vet att det som får störst genomslag är det som vänner delar till andra vänner. Kanske bryr du dig inte, eller så litar du så mycket på dina kompisar eller plattformen Facebook att du aldrig kan tro att allt inte är sant.

I USA finns det stora nätverk med den här typen av Facebooksidor, som aktivt fejkar eller sprider falska nyheter under falsk flagg. Som vinklar med rubriker som får dig att bli galen och banka på delningsknappen. Taktiken fungerar även i Sverige. Sverigedemokraterna förstår förstås detta. De har under de senaste åren skapat sidor på Facebook som sprider deras budskap - men under andra namn. Som till exempel sidan “Nu får det vara nog”.

- Ja, vi jobbar med olika varumärken helt enkelt. Det är ett lättare sätt att komma ut. Ibland är det lättare att få till en dialog om vårt namn inte står med och det är det som var syftet med de här grupperna, att kunna börja prata om saker, frågor som vi tycker är intressanta men inte behöva klistra på dem på oss eller befläckas med olika fördomar mot partiets namn, sa SD:s kommunikationschef Joakim Wallerstein till Expressen 2015.

Det du tror är en genuin protest är egentligen orkestrerad av SD:s kommunikationsavdelning.

Vad ni kanske inte vet är att många som agerar på Facebook själva inte tror på nyheterna de försöker förmedla eller ens bryr sig om den opinion de smeker, de är där för att tjäna pengar. Samma person som driver en sida på Facebook som uppmuntrar till islamofobi och kvinnohat kan lika gärna starta en sajt som lockar radikala vänsteråsikter. Så länge det finns en marknad så finns det en chans att tjäna pengar. Du klickar på länken, låter dig bombarderas av sex, sju annonser som aldrig hade fått utrymme på en rumsren sajt och går vidare med ditt liv, men lite dummare. Personen bakom sajten tjänar lite pengar på ditt besök, lägger liten del av pengarna på att nå ut till ännu fler på Facebook och då har han lyckats få sin snöbollseffekt. Ja, jag skriver han för att det är alltid män.

Det är den digitala och gränslösa värld vi lever i nu. Vänner sprider opinion som är byggd på falska artiklar från sidor du inte känner igen till vänner som sprider de vidare. Ingen ifrågasätter sanningshalten för att man så gärna vill tro på det. Och så fortsätter det. Algoritmerna förstärker det här beteendet och plötsligt blir det galna allmän sanning. Om någon råkar få för sig att ställa en kritisk fråga blir hen oftast blockad. “Vi har faktiskt rätt till vår sanning!”. En nyhetsvärld som drivs fram av algoritmer är som Flashback på steroider. Lögnerna rör sig snabbare och är mer aggressiva.

Och de är helt och hållet omöjliga att stoppa om inte mottagaren vill ta ansvar.

Tyvärr vill folk sällan det, för det tvingar en att ifrågasätta sin värld. Och det orkar vi inte med.