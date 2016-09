Rasism och vårdnadstvist - live på Facebook!

En tjej född 1997 och en äldre man dricker sprit och pratar om livet. Mannen ser ut att vara tjejens pappa, men det kan också ha varit hennes morbror eller farbror. Vid något tillfälle börjar de prata om andra människor.

Mannen:

– Jag hatar alla idioter oavsett hudfärg. Men är de idioter kommer jag vara rasistisk.

Tjejen:

– Jag umgås med n****r och allting, jag är inte rasist för att jag tycker att de som beter sig illa ska skickas hem.

Mannen:

– Man ska avrätta dem.

Sen frågar mannen om varför hon inte piercar sin bröstvårta och hinner nästintill mordhota en kille innan jag stänger ner.

Den här scenen utspelade sig inte på en krog. Det var inte ett privat samtal mellan två vänner i tryggheten av en bostad med låst dörr. Samtalet pågick på världens största digitala plattform Facebook och är en av hundratals öppna livesändningar från helt vanliga svenskar som jag och du kan ta del av varje kväll

I dag fyller Facebook tio år och har i grunden förändrat hur vi kommunicerar med vänner, fiender och allt däremellan. För inte så länge sen fick livevideos sitt stora genomslag på nätet. Vem som helst kan när som helst sända live från mobilen. Facebook lanserade nyligen tjänsten “Live”. Med ett enda klick bjuder du in världen till ditt vardagsrum och ditt liv. Du får dessutom en skjuts av Facebooks algoritmer som ger livesändning ett prioriterat utrymme i dina vänners och dina följares flöden jämfört med till exempel artiklar eller till och med vanliga videoklipp.

Jag vet inte om särskilt många människor är är villiga att ställa upp i vad som blir en direktsänd dokusåpa helt utan filter och redigering, men kan ändå konstatera att Live är början på något som kommer att ställa till med en hel del skit i samhället. Ett klick är allt som krävs.

Jag hittade ett forum på Facebook som går under det enkla och tydliga namnet: Den största gruppen på Facebook - Live. Närmare 50 000 personer är med i gruppen där man uppmärksammar andra om sin sändning. Svenskar sänder live och sen slänger de in länken i den gruppen och ber andra att titta och “vara sociala”. Det är som gamla tiders Aftonbladet Chat – men i rörlig form. Det är också det renaste och råaste vägen in i en annan människas liv med allt vad det innebär.

En efter en började dessa videos dyka upp i mitt flöde. Helt vanliga människor som är uttråkade, ensamma eller söker uppmärksamheten som de kanske inte får hemma. Under de första dagarna kände jag att jag öppnat upp dörren till en helt ny värld. Jag bad journalistkollegor och vänner att gå med i gruppen, att börja förstå vanliga svenskar livssituation, deras drömmar och samtalsämnen. Det låter kanske klyschigt, men det är just det dessa grupper handlar om. Främlingar som pratar med andra främlingar om sina liv.

Torsdag blev fredag och när spriten kom fram blev livesändningarna allt mörkare.

En speciell scen fångade mitt intresse. Den pågick på vad som verkade vara ett behandlingshem. Två unga tjejer satt framför kameran med en bebis. Det hela såg helt normalt ut tills man förstod vad de pratade om. Den ena tjejen var arg på pappan till barnet och använde flera svordomar för att beskriva honom för publiken. Hon fick stöd av sin kompis som satt bredvid och lekte med bebisen. Det pågick en vårdnadstvist i direktsändning för en okänd publik som gav tummen upp, skickade hjärtan och visade sitt missnöje med arga emojis.

Pappan verkar ha fått upp sändningen i sitt flöde och försökte desperat förklara sin sida i kommentarsfältet under sändningen.

Mitt i allt har vi en bebis vars liv blivit en tragisk dokusåpa med ett klick i mobilen. Dessa klipp blir också ofta kvar på nätet för alltid.

Sändningarna har ofta inte mer än 20-40 simultana tittare. Men det är inte längre vänner och familj hemma i vardagsrummet. Det är en ny svensk offentlighet. Kommer vi att behandla det så?

Är vi mogna och balanserade nog att få upp en helt vanlig full rassegubbe i våra flöden?

Vill vi ta del av folks tragiska öden som en sorts fredagsunderhållning?

Polisen och andra myndigheter har redan svårt att handskas med allt hat, hot och olagligheter på nätet. Vad kommer att hända när det där hatiska mellan två personer i sitt eget hem blir mainstream och öppet för alla?

Jag ser de positiva möjligheterna med Live, men jag är inte heller naiv och tror inte på en värld där vi alla glider omkring på rosa moln. Dessa ofiltrerade sändningar kan ses som en uppsparkad dörr rakt in i all det kvinnohat, rasism och homofobi som vi försökt stänga ute ur den rimliga offentligheten. Och som vanligt är det inget vi kan göra åt saken.