Från jägare till jagad - Jimmie Åkessons nya verklighet

Jimmie Åkesson har under sina år som riksdagsledamot haft en sällsynt förmåga att skaka av sig kritik. Den har runnit av honom som vatten på en gås.

Hur de andra partiledarna än anklagat Sverigedemokraterna för främlingsfientlighet, ifrågasatt deras internationella kontakter och risat deras verklighetsfrånvända ekonomiska politik har inget rubbat Åkesons självförtroende.

Kritiken har inte klistrat fast, snarare tvärtom. Åkesson har framstått som stärkt av påhoppen.

Men nu har det hänt något. De andra partiledarna har kopplat greppet på Åkesson som verkar förvånad över det plötsliga scenbytet, från jägare till jagad.

Förklaringen till förändringen är att alla, från Löfven till Kinberg Batra, plötsligt har fått något konkret att kritsera Jimmie Åkesson för. Det handlar inte längre bara om att ta avstånd från allmänna åsikter om att det bästa vore att människor födda på andra territorier än det svenska borde flytta härifrån.

Nu rör kritiken något helt annat. Nämligen konkreta uttryck för antisemitism från företrädare för partiets toppskick. Och en tjänsteman på Sverigedemokraternas riksdagskansli som spridit rysk propaganda.

Riksdagsledamoten Anna Hagwall ville i en riksdagsmotion begränsa ”etniska gruppers” ägande av media till fem procent och slopa presstödet för att begränsa familjen Bonniers, med judiska rötter, inflytande.

Eller rättare sagt, i riksdagsmotionen var Hagwall inte så detaljerad. Men i en intervju med Aftonbladet berättade hon vad hon menade med formuleringarna. Bonniers skulle bort.

Hagwall tvingades lämna alla uppdrag i SD utom själva riksdagsplatsen.

En annan är SD:s ekonomiske talesperson Oscar Sjöstedt som under sin ungdom gick under namnet Rasse-Oscar. I en film från 2012 på You Tube berättar han skrattande hur två tyska nazister som han jobbade tillsammans med på ett slakteri på Island brukade sparka på fårkroppar som ramlat ner och kallat dem judar.

Mot Sjöstedt har SD inte vidtagit några åtgärder.

En tredje händelse i närtid rör en politisk sekreterare till ledamoten Kent Ekeroth som avslöjats med att ha spridit rysk propaganda och konspirationsteorier, bland annat från den ryska propagandakanalen, Russia Today, RT.

– Rt.com är den enda kanal (som) beskriver verkligheten, skrev han på Facebook där han också hyllat Putin som statsman.

Han har bland annat också bidragit till att producera en film för nazistiska Svenskarnas partis ordförande Stefan Jacobsson och hävdar att passagerarflyget som sköts ner över Ukraina besköts av landets stridsflyg.

Tjänstemannen har lämnat sitt jobb.

Nåväl, både i söndagens partiledardebatt i riksdagen och riksdagens, gav sig partiledarena på Åkesson på ett sätt de aldrig gjort förut.

Då kallade Stefan Löfven (S) SD för ett nazistiskt parti, vilket han senare backade ifrån. Nu sade Annie Lööf (C) att ”ryssen ska inte släppas över gränsen, men inte heller in i de svenska riksdagskorridorerna.

Liberalernas Jan Björklund hävdade att i alla andra partier hade personer med liknande åsikter blivit av med sina uppdrag eller uteslutits. Även Anna Kinberg Batra (M) travade på i ullstrumporna.

Är den nya verkligheten bra eller dåligt för Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna? Det återstår att se. När partiet tidigare utsatts för kritik har det snarare lett till att SD slutit leden mot fienden. Det kan bli så nu också. Eller inte.