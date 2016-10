Miljöpartiets uppförsbacke är superbrant

Så gjordes undersökningen: 1 212 personer över 18 år i Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket intervjuades via webben om vilket parti de skulle rösta på i andra hand. Undersäkningen gjordes den 5 oktober. Jämförelsen gäller en likadan undersökning som gjordes 28 september 2014, två veckor efter riksdagsvalet.

Inizio har på uppdrag av Aftonbladet undersökt vilket parti som väljarna skulle rösta på i andra hand, om deras bästa parti sviker dem. Undersökningen visar vilka partier som har störst potential att växa.

Moderaterna har de största förutsättningarna att öka. En femtedel av väljarna anger att det står tvåa på deras lista över tänkbara partier att lägga sin röst på.

Andelen har dessutom ökat sedan veckorna efter förra riksdagsvalet. Moderaterna gjorde ett dåligt val och följaktligen var det betydligt färre, 13 procent, som då tyckte att partiet var näst bäst.

Det betyder att Anna Kinberg Batra och hennes partikamrater kan se ganska ljust på framtiden. Sköter de korten rätt finns drygt en miljon väljare inom räckhåll.

Näst störst möjlighet att växa har Vänsterpartiet. De som säger att de skulle lägga sin röst på V har ökat sedan valet. Men ytterligare 12 procent av väljarkåren uppger att Vänstern är deras näst bästa parti.

Hittar Jonas Sjöstedt en ny folklig fråga, likt stopp för vinster i välfärden, kan han nog räkna med att hans parti kan öka ytterligare några procent.

Riktigt mörkt ser läget däremot ut för Miljöpartiet som inte skördat några segrar som regeringsparti. Omkring hälften av väljarna har försvunnit sedan valdagen för två år sedan. Men dessutom har andelen som tycker att de gröna är näst bästa parti sjunkit dramatiskt.

Veckorna efter valet påstod drygt var tionde väljare, 12 procent, att de i andra hand skulle rösta på klimatets röst i politiken. Nu är det bara fyra procent.

Det innebär att Miljöpartiets uppförsbacke är mycket, mycket brant. Enligt den senaste väljarbarometern från Aftonbladet/Inizio skulle 3,7 procent av väljarna ha lagt sin röst på de gröna om det hade varit val i september. De skulle alltså löpt överhängande risk att inte komma in i riksdagen.

När bara fyra procent av väljarkåren säger att MP är näst bäst betyder det att möjligheterna att häva sig upp i väljaropinionen just nu är mycket begränsade. Miljöpartiet befinner sig långt ner i källaren och har en ökenvandring framför sig.

Att Sverigedemokraterna har vind i seglen är knappast någon nyhet och det bekräftas i den här undersökningen. Detsamma, fast tvärtom, gäller för Liberalerna. De har tappat sedan valet och tillväxtpotentialen har också minskat sedan dess.

Det största regeringspartiet, Socialdemokraterna, har också tappat sedan valet. Men deras möjlighet att växa ligger kvar på samma nivå som då, i september 2014. I realiteten betyder det att de kunde ha blivit större då än de kan bli just nu.

Det tråkiga för partier som ligger illa till just nu är att det ofta är från och med och under det kommande året som bilden av partiet formas. Får man förlorarstämpeln på sig nu och den hänger kvar under det närmaste året är det mycket svårt att skaka av sig den. Och väljarna gillar vinnare, inte förlorare.

Till sist en brasklapp, även det politiska livet är fyllt av berg- och dalbanor. Tur i kombination med gott fotarbete kan ge oväntad skjuts framåt.