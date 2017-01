Hen är Sveriges mest okända minister









Magdalena Andersson är inte längre en politisk kändis. Det har nästan aldrig tidigare hänt att finansministern inte kvalar in på den listan.

Fyra av ministrarna känner högst en tredjedel av väljarna till enligt Aftonbladet/Inizio.

Att den sittande regeringen är anonym är inte nyhet. Stjärnorna som trivs i rampljuset lyser inte helt med sin frånvaro men är få.

En av dem som inte verkar göra det är finansminister Magdalena Andersson (S). Finansministern är vid sidan av statsministern regeringens viktigaste statsråd. Det är kring hen en stor del av verksamheten cirkulerar.

Men trots det, och trots att tiden borde ha jobbat för henne, är det idag färre som känner till henne än som gjorde det i förra mätningen. I september kände åtta procent inte till finansministern. I dag är det 14 procent. För ett år sedan var siffran 6 procent och 2014, då Andersson bara lett finansdepartementet under ett par månader, sju procent.

En mycket märklig utveckling som trotsar all logik, ju längre man varit med desot kändare brukar man bli. Och att finansministern kvalar in på kändislistan har varit en självklarhet med ett enda undantag, dåvarande finansministern Bosse Ringholm (S).

Grovt kan man dela in regeringens ministrar i tre grupper; doldisarna, halvkändisarna och kändisarna. Doldisarna är de som inte ens hälften känner till. Någon så okänd minister finns inte i den sittande regeringen.

Halvkändisarna, som mellan 11 och 49 procent känner till, är nitton till antalet, två fler än i förra mätningen. En av dem är gymnasieminister Anna Ekström som är så färsk som statsråd att hon inte ingick i undersökningen i september. Den andra är alltså Magdalena Andersson som tagit klivet från kändis till halvkändis.

Men även andra centrala statsråd som efter mer än två år på jobbet borde ha skapat sig en plattform är fortfarande inte mer än halvkändisar. Det gäller exempelvis näringsminister Mikael Damberg (S), som tidigare utpekats som en man med framtiden för sig.

Det gäller också infrastrukturminister Anna Johansson (S), socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), som bland annat ansvarar för pensionerna ,och finansmarknadsminister Per Bolund (MP som har hand om de relativt publika konsumentfrågorna.



Fyra av ministrarna är så okända att mer än en tredjedel av väljarna inte känner igen dem. Det är lika många som i höstas. En av dem, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) kan skylla på att hennes frågor inte är så breda. EU-minister Ann Linde (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) på att de kom in i regeringen först i våras och tidigare nämnda Anna Ekström att hon är ännu grönare som statsråd.

Men fem ministrar, en mindre än i höstas, kan alltså hävda att de faktiskt är kändisar eftersom minst 90 procent av svenska folket vet vilka de är. De flesta av dem har länge befunnit sig i offentlighetens ljus som kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) som började som programledare i Disneyklubben samma år som hon fyllde 21.

Andra veteraner på kändislistan är utrikesminister Margot Wallström (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Egentligen handlar Inizios undersökning om vilket betyg svenska folket vill sätta på ministrarnas arbetsinsatser, en undersökning som Aftonbladet gjort i mer än 20 år. Men eftersom bara de som känner till statsrådet får sätta betyg ger mätningen en biprodukt, regeringens egen kändislista,

FAKTA Så gjordes undersökningen Totalt intervjuades 1 034 personer över 18 å i Schibsted/Inizios opinionspanel, som speglar svenska folket, via webben mellan 29 november och 2 december 2016. De fick berätta vilket betyg de gav regeringens olika ministrar för deras arbetsinsatser. Bara de som kände till ministern fick sätta betyg. Därmed fick vi också fram vilka statsråd som är kända - och vilka som är mest okända. Läs mer

Så många känner inte till ministern

✓ Helene Hellmark Knutsson, forskningsminister (S) 39 procent

✓ Ann Linde, EU-minister (S) 39

✓ Karolina Skog, miljöminister (MP) 38

✓ Anna Ekström, gymnasieminister (S) 33

✓ Per Bolund, finansmarknadsminister (MP) 31

✓ Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S) 30

✓ Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S) 30

✓ Anna Johansson, infrastrukturminister (S) 29

✓ Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S) 27

✓ Gabriel Wikström, sjukvårdsminister (S) 25

✓ Ardalalan Shekarabi, civilminister (S) 23

✓ Mikael Damberg, näringsminister (S) 18

✓ Peter Eriksson, bostadsminister (MP) 15

✓ Peter Hultqvist, försvarsminister (S) 15

✓ Isabella Lövin, biståndsminister (MP) 15

✓ Morgan Johansson, justitieminister (S) 14

✓ Magdalena Andersson, finansminister (S) 12

✓ Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S) 11

✓ Ibrahim Baylan, energi- och samordningsminister (S) 11

✓ Anders Ygeman, inrikesminister (S) 9

✓ Alice Bah Kuhnke, kulturminister (MP) 7

✓ Margot Wallström, utrikesminister (S) 3

✓ Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP) 2

✓ Stefan Löfven, statsminister (S) 1

Andel som uppger att de inte alls känner till ministern.

