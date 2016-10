Förlust för IS i Irak kan leda till mer terror här

Men en militär seger över IS i Mosul är inte detsamma som att terrorgruppen är utraderad.

Militärt borde det vara en enkel match för Iraks armé att tillsammans med bombunderstöd från USA återta miljonstaden Mosul från Islamiska staten. Numerärt är irakierna totalt överlägsna.

Men att det tagit så lång tid, IS har kontrollerat staden sedan sommaren 2014, att samla sig för en motoffensiv visar hur stora utmaningarna är.

LÄS OCKSÅ ”Barn kommer kriga mot barn i Mosul”

En viktig fråga är hur man ska undvika en masslakt på civila. IS kommer inte att dra sig för att använda mänskliga sköldar i sitt försvar av staden.

En offensiv kompliceras ytterligare av att det vid sidan av Iraks armé är många andra marktrupper som vill vara med och försöka använda återerövringen som en språngbräda för sina egna intressen. Där ingår turkiska trupper och iransk shiamilis.

Mosuls befrielse kan mycket väl sluta med ett allas krig mot alla.

Blixtoffensiv

Mosul är den sista större stad i Irak som Islamiska staten kontrollerar. Grupper har förlorat nästan 50 procent av det territorium i landet som man intog under blixtoffensiven sommaren 2014. Även i Syrien är gruppen satt under hård press.

LÄS OCKSÅ Nu ska IS krossas: ’Befrielsen är nära’

Inflödet av jihadister från Europa som reser till Syrien och Irak för att slåss på IS sida har minskat kraftigt det senaste halvåret. I Mosul har IS börjat enrollera lokalbefolkningen som soldater. De får 50 dollar i månaden. Men enligt uppgifter i tidskriften Newsweek har de inte fått betalt på tre månader.

I takt med att IS förlorar territorium går de också miste om en del av sina inkomster från framförallt oljekällor.

De ständiga amerikanska bombningarna av mål i och kring kalifatets självutnämnda huvudstad Raqqa börjar också kräva sin tribut. De senaste månaderna har ett flertal högt uppsatta IS-ledare dödats, bland dem den officielle talsemannen, Abu Mohammad al-Adnani.

Avrättar sina egna

I en undersökning från den amerikanska militärakademin West Point hävdas att antalet officiella propagandavideos från IS centralt gått ner kraftigt och också ändrats till sin karaktär.

Alltmer sällan handlar de om att bygga upp kalifatets civila funktioner. Mer och mer rör militära frågor.

Videofilmerna där "otrogna" halshuggs har i allt större utsträckning ersatts av filmklipp där de egna soldaterna avrättas för spioneri eller andra anklagelser. En klar indikation på att de interna problemen inom IS ökar.

LÄS OCKSÅ Nu ska IS krossas: ’Befrielsen är nära’

Förlorar IS sitt kalifat går de också miste om sitt främsta rekryteringsverktyg. Tack vare kalifatet har de lyckats locka tusentals muslimer från Europa, Afrika och USA med drömmen om att leva "ett äkta" liv som muslim i en stat styrd av sharialagar.

Att IS är på tillbakagång och kanske snart utkörda ur Mosul är goda nyheter för alla som vill bekämpa terrorgruppen. Men det är inte säkert att de omedelbara följderna blir särskilt positiva.

"Sovande celler"

Om IS besegras militärt kan vi vänta oss en flykt tillbaka till Europa av de utlänningar som strider på deras sida. Många av dem tillhör en hård kärna som skaffat sig kunskaper i bombtillverkning och andra terrortekniker. De kommer att utgöra ett stort hot mot säkerheten i Europa, särskilt om inte säkerhetspolisen har koll på dem. Det är inte osannolikt att de reser på falska pass.

LÄS OCKSÅ ”Offensiv kan skapa enorm flyktingvåg”

Avhoppare från terrorgruppen har berättat att IS skickat in 300 "sovande" terrorister gömda i flyktingströmmen till Europa. Sanningshalten i uppgifterna är svåra att kontrollera men det kommer knappast som någon överraskning om IS övergår helt och hållet till terror ifall de förlorar sitt kalifat.

Istället för att ha slagfältet främst i Irak och Syrien så kommer IS att försöka flytta delar av det till Europa och USA. I takt med att IS förlorar territorium så växer terrorhotet mot Europa.